Himar González: la presentadora del Tiempo en Antena 3 y su posado más loco en bikini

Sin lugar a dudas se ha convertido en una de las presentadoras más queridas y reconocidas de la televisión española. Toda un referente en lo que a noticias meteorológicas se refiere. Ella es Himar González y muchos espectadores de nuestro país apuestan por 'El Tiempo' de Antena 3 Noticias por su simple presencia.

La canaria, física y meteoróloga también es un filón en las redes sociales. Sin ir más lejos en Instagram la periodista canaria cuenta con más de 116 mil seguidores, que muestran su apoyo y cariño día a día a través de los comentarios.

A Himar le gusta compartir momentos de tranquilidad en su perfil y está vez ha aprovechado el nuevo año para mandar un mensaje a sus seguidores. Junto a la publicación ha compartido una imagen en bikini en la que luce espectacular.

“Ahora sí, tras mi tradicional baño el 1 de enero, ya puedo decir: ¡feliz y sano año nuevo! Cada comienzo de año, me sumerjo en el mar. Me limpia, me regenera y me da fuerzas. Un nuevo libro de 366 páginas está por escribir. Elige bien. Prepárate para lo que esté por llegar. Agradece y agradécete. Ama. Y, sobre todo, Vive”, escribía la 'chica del tiempo' de Antena 3 en su publicación de Instagram.