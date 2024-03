El producto perfecto para frenar la caída del cabello este invierno está en Mercadona

El invierno es la época del año en la que se terminan de caer las hojas de los árboles que ya vienen desprendiéndose desde otoño, como todos sabemos, pero también es una de las estaciones más proclives a que nuestro pelo se caiga más a menudo, o con más intensidad. Para que esto no sea un problema, hay multitud de productos en el mercado que ayudan a frenar la caída del cabello. Cuando llega el invierno notamos que nuestro cabello sufre pérdidas importantes cada vez que pasamos el cepillo, si a eso le sumamos que algunas personas por herencia, edad o algún tipo de enfermedad ya tienen una caída más o menos permanente de su cabello, esta estación se puede convertir en la más odiada. Mercadona te propone una solución.

Realmente el cabello no se pierde en invierno, sino que se renueva. Los cambios bruscos de temperatura hacen que nuestro pelo también se resienta y empiece a mudar, como hace el pelo de los animales o las hojas de los árboles, pero cuando esa pérdida de cabello es más que acusada, lo normal es buscar algún producto que nos ayude a frenarla. En este sentido, el supermercado valenciano tiene a disposición de sus clientes, bajo su marca Deliplus, uno de esos productos que para muchos se ha convertido en imprescindible, y que en este caso es uno de esos productos específicos para hombres y que consiste en tratar de frenar la caída de su cabello.

Un sérum que funciona como tratamiento anticaída para el cabello de los hombres. / SD

Este Sérum Anticaída Men Deliplus con ginseng y cafeína se trata de un producto que estimula y fortalece el cuero cabelludo gracias a esos dos ingredientes de los que se compone. Estos dos ingredientes hacen que sea más fácil estimular el cuero cabelludo y a la vez conseguimos fortalecer las raíces de nuestro cabello. Con este sérum conseguiremos que el cabello que ya tenemos esté más fuerte y el que se está cayendo pueda ser renovado por otro que crezca más fuerte.

Fortalecer los folículos de nuestro cabello hará que podamos lucir un pelo más sano y fuerte y que nuestro pelo no se vea tan afectado por los cambios de temperatura, ambiente o estaciones. Se comercializa en un bote de 100 ml. Y su precio no llega a los siete euros. Este sérum para el cabello se ha convertido en un producto de lo más competitivo dentro del mercado así que si no quiere que le pille el toro en cuanto al otoño se refiere y la caída del cabello dese prisa que ya casi casi estamos en invierno.

Un tratamiento que, según recomienda el envase, debes seguir durante tres meses para ver sus efectos. Su uso es muy sencillo. Tan sólo debes aplicar entre 4 y 8 pulsaciones sobre el cuero cabelludo y a una distancia de al menos 3 centímetros. Una vez aplicado, debes masajear para que el producto se absorba y aplicar todos los días sobre el cabello limpio.

¿Qué hacen el ginseng y la cafeína en el pelo?

Este producto cosmético para el pelo de Mercadona contiene un compuesto llamado ginseng. Este estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, aumenta la actividad del tejido cutáneo para que el cabello crezca más fuerte y rápido y lo nutre en profundidad. Por otro lado, la cafeína es un compuesto muy usado en cosmética. Esta activa el flujo sanguíneo y mejora la fortaleza del cuero cabelludo para producir una mayor cantidad de pelo en cada uno de los folículos donde crece.