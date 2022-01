Llegados a este punto seguramente ya te suene su nombre. Es Rigoberta Bandini y tiene bastantes papeletas para convertirse en la próxima representante de España en el festival de Eurovisión 2022.

Pero más allá de su éxito de su canción, 'Ay mama', está su mensaje: una letra que pretende tumbar la censura que hoy existe sobre el cuerpo femenino.

El tema incluye su sello más personal (lo compuso ella misma y la presentó tras ser madre) y más allá de su puesta en escena caló con fuerza entre los seguidores del festival por su potente reivindicación social.

"Ay Mama" es un canto que da fuerza a la feminidad de todas las mujeres, una denuncia pública sobre los prejuicios que todavía reinan en la sociedad sobre los pechos de las mujeres y la desigualdad en la comparación con los pechos masculinos.

La historia de "Ay Mama", una canción contra la censura femenina

Este tema se compuso hace, nada más y nada menos, diez años. Por entonces Rigoberta Bandini (su verdadero nombre es Paula Ribó y se presenta así haciendo uso de su nombre artístico) escribió una letra tras recibir la inspiración de su madre.

Eso sí, tuvo que pasar una década para que llegara el momento de presentarla al festival de Eurovisión, motivada por el reciente nacimiento de su hijo.

"No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza" reza la letra, que continúa con un pegadizo "Ay Mama", que se repite en varias ocasiones y que es, nada más y nada menos, que un homenaje a todas las mujeres del mundo.

Esteban Navarro Dordal y Stefano Maccarrone le ayudaron en la composición de "Ay Mama", una canción que siempre contó con el voto popular y que asombró desde su puesta en escena en el Benidorm Fest por su potencia.

Más allá de la letra y del mensaje, se encuentra una canción con un sonido único que pronto caló entre los eurofans, con más de 2.5 millones de reproducciones en Spotify antes de la gran final.

¿De dónde ha salido Rigoberta Bandini?

Tendrás que saber que Rigoberta Bandini en realidad se llama Paula Ribó. Esta barcelonesa, de 31 años, es a día de hoy todo un fenómeno.

En realidad su profesión no es la música, sino el doblaje. En 2020 dijo adiós a su nombre como actriz para darle fuerza a Rigoberta, pero atrás dejaba ya sus primeros 'pinitos' como actriz.

Fue la voz de la hermana de Caillou y representó a Chihiro en la película el Viaje de Chihiro. Además fue princesa Disney, poniendo también voz a Anna en la versión catalana de Frozen.

El paso de Rigoberta Bandini al mundo de la música

En 2020 se hartó del mundo del cine. Dijo basta. Estaba componiendo temas que consideraba que, de alguna forma, tenían que ver la luz.

"Dije: Me toca hacer un single. Me encontré con un grupo de canciones que necesitaba que la gente las escuchara porque no quería que estuvieran en mi cuarto", explicó en El Cultural. Y así vio la luz Too many drugs, su primer sencillo. Y llegaron los éxitos, sobre todo durante el confinamiento.

Perra, otra de sus odas al feminismo, reventó con un estilo "provocador" hace ahora unos meses. "Me gusta jugar con la provocación, porque yo no hablo de ser perra en ese sentido que predomina en el imaginario colectivo".