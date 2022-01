Georgina Rodríguez no ha tardado en contestar a Patricia, su hermana, tras las acusaciones recibidas en directo en el plató de Sálvame Deluxe.

Todo sucedió a raíz del documental 'Soy Georgina' en el que se relata la vida de la joven desde que es la pareja de Cristiano Ronaldo. Pues bien, Patricia habría desmentido parte de la realidad que trata de vender dicho documental (que se puede ver en Netflix) y acusó a Georgina de abandonar a su familia.

"Georgina es muy solidaria con los niños necesitados pero no con sus sobrinos", dijo Patricia. De igual forma, su hermanastra confesó ciertos aspectos del pasado y de la familia. "Nuestro padre estaba con la madre de Gio y con mi madre a la vez, mi madre lo sabía y lo consentía. Cuando mi padre entró en la cárcel y mi madre murió, la madre de Georgina se hizo cargo de mí un tiempo pero enseguida me metió en un reformatorio en Jaca".

"Hace más de 10 años que no veo a mi hermana. Siento lástima y tristeza", finalizó.

Georgina, molesta con las declaraciones de Patricia

Finalmente Georgina, tras ver las acusaciones de Patricia, pasó a la acción. "Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana Rodríguez por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto.

Gracias Cristiano por tu humanidad, generosidad y apoyo incondicional en todo lo que me propongo. Andábamos sin buscarnos pero a sabiendas que nos encontraríamos. (...)". No se trata de un ataque directo, pero sí de una pullita a Patricia. ¿Contestará de nuevo en Telecinco?

