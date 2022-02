Hace casi un año de la emisión de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' y de que el Antonio David Flores fuese apartado de los programas en los que colaboraba. Desde entonces no ha vuelto a pisar Mediaset.

Aún así, muchos son los que siguen hablando de él y es por ello que Sonsoles Ónega quiso dar su opinión sobre el exguardia civil, tras sus palabras sobre la prensa a las que tildó como "máquinas de picar carne".

"Tienen el único objetivo de seguir haciéndome más daño y por meter a una persona más en la máquina de picar carne para generar audiencia”, señalaba después de que haya vuelto a la primera plana del corazón por su relación con Marta Riesco.

Duras palabras de Sonsoles Ónega

“Habla de los medios de comunicación como máquinas de picar carne. ¿Cuándo has decidido llamarles así, cariño? Porque claro… En fin… No solo ha trabajado aquí, sino que lo ha provocado. Y me voy a callar", decía al respecto muy enfadada Sonsoles Ónega en el programa 'Ya es mediodía'.

Tras ello, y pensando que ya tenía el micro cerrado, fue más allá al asegurar que "lo dice el picador de carne profesional…". Palabras duras y que seguro no habrán hecho ninguna gracia Antonio David Flores.