En vísperas de su participación en la próxima edición de Supervivientes, Anabel Pantoja vuelve a estar en el centro de los rumores. Muchas fuentes señalan que la sobrina de Isabel Pantoja tiene un romance con Isaac Torres, exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y expareja de Lucía Sánchez, con quien espera un bebé.

Los rumores se han desatado a raíz de una conversación captada por el programa 'Baila conmigo' mientras algunos de sus concursantes estaban comentándolos al pensar que no estaban siendo grabados. Ahora el secreto ya lo es a voces y la situación de Anabel e Isaac está dando la vuelta al mundo a la espera de conocer la confirmación de alguna de las partes.

Las conversaciones que han captado las cámaras

"¿Tú que tienes con Anabel Pantoja?", preguntó Mayka Rivera a Isaac Torres de manera más que directa. La también exconcursante de 'La isla de las tentaciones' confesó que se acababa de enterar y le instó a contestarle porque "ahora no hay cámaras" según pensaba.

"Pero... ¿quién te ha dicho algo?", respondió Isaac visiblemente sorprendido. Mayka, sin embargo, no quiso contestar a la pregunta: "Se dice el pecado, pero no el pecador". Aunque no se conozca quién ha filtrado la noticia, ahora todos los fans conocen el rumor y las redes se han llenado de comentarios al respecto.

Si por el lado de Isaac Torres se ha difundido la noticia, en el de Anabel Pantoja todo es silencio. La concursante de Supervivientes 2022 ha decidido no pronunciarse por ahora y centrarse en su participación en el reality. Quien sí lo ha hecho es Belén Esteban, muy cercana a ella, que niega tajantemente los rumores: "Eso es mentira, no es verdad. Yo no lo había escuchado, pero yo te digo que es mentira porque yo sé todo de ella y no es verdad. Y no, no ha vuelto con Omar".