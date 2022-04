Su relación no es buena y eso tiene consecuencias. Y es que Isaac Torres ha sido la gran ausencia en la importante ecografía de la semana 12 de gestación del bebé que espera con su exnovia Lucía Sánchez. El concursante de 'La isla de las tentaciones' han dado su versión de lo sucedido en las redes sociales, donde sus seguidores le han preguntado por cómo iba el embarazo. El catalán no se ha desplazado hasta Cádiz para acompañar a su exnovia en esta prueba. ¿El motivo?

Isaac asegura que a él le hubiera encantado poder ver a su hijo, pero que no había viajado hasta Cádiz porque su exnovia le había pedido que no lo hiciera. "Vengo a hablaros un poco del bebé, porque me estáis preguntado mucho. Hoy tendría que estar en Cádiz, pero Lucía me dijo que no quería que bajara", ha comenzado diciendo Lobo.

"Bueno, al menos me ha llamado y me ha dicho las novedades de la eco y me ha explicado un poquito que se le está formando el hueso de la nariz, las extremidades y todo", ha continuado explicado el influencer, que también ha revelado que pronto les dirán el sexo del bebé. Isaac ya había admitido que él prefería tener una niña, mientras que Lucía confesó que ella quería que su bebé fuera niño.

Tras haber dejado claro que él hubiera estado dispuesto a ir a Cádiz para ver su futuro hijo en la ecografía, el catalán ha reiterado que no ha ido finalmente porque su exnovia no quería que fuera: "Obviamente he hecho varios intentos de bajar, pero ella no quiere verme, o sea, no quiere que esté allí. Lo veo un poco injusto, pero bueno, es su decisión y ya está. A mí mientras me vaya informando de todo que es lo que importa... Y ya queda menos para saber si es nene o nena".