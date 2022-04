Lucía Sánchez se ha convertido en una de las protagonistas de la prensa rosa tras soltar el bombazo de su embarazo. La gaditana está esperando su primer hijo con Isaac Torres. Los jóvenes, que han puesto fin a su relación sentimental, están a pocos meses de convertirse en padres primerizos y ambos se han mostrado de lo más entusiasmados con la noticia a pesar de que ya no haya absolutamente nada entre ellos y la reconciliación sea misión imposible: "Es lo más bonito que me puede pasar y estoy súper contento", confesaba el joven sin poder controlar la emoción. Pero ahora ha sido Lucía la que ha acaparado todas las miradas al revelar los primeros contratiempos que está sufriendo en el primer trimestre del embarazo, aunque él también es centro de atención por su posible romance con Anabel Pantoja.

Todavía quedan muchos meses para verle la carita a su hijo o hija, pero Lucía de momento está sufriendo los problemas más típicos de las embarazadas en el primer trimestre y ha querido sincerarse sobre este tema a través de redes sociales: "Sin ganas de nada, me he arreglado porque ya que es Semana Santa después de dos años digo voy a hacer el esfuerzo y voy a salir. Me planto en la calle, primero me ha parado una persona, después otra ha empezado a fumar a mi lado. Me ha empezado a entrar un hambre. ¡Qué fatiga! He empezado a tener arcadas", ha comenzado diciendo la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' detallando el momento tan crítico que está viviendo por el embarazo.

"Me he tenido que venir corriendo a mi casa sin ver nada. Tenía la cara blanca. Me ha bajado la tensión. Me he tenido que poner con los pies en alto. Un show. Me ha hecho mi madre un zumo de naranja para que me pusiera bien y ya me he venido un poquito arriba, pero me he puesto malísima", explicaba dejando claro que estas primeras semanas están siendo marcadas por las náuseas.

Ella sufriendo las consecuencias de los primeros meses de gestación, mientras Isaac es noticia por su supuesto noviazgo con Anabel Pantoja. Entre ellos parece que ha saltado la chispa y Lobo se ha sentado en Sálvame a hablar largo y tendido sobre el tema: "Yo hablo con Anabel y nos vacilamos mucho de buen rollo. Tiene un rollazo".

Aunque no ha querido profundizar y ha negado que haya habido más que palabras entre ellos, Isaac ha reconocido que Anabel le ha ayudado incondicionalmente en cuestiones de su vida privada: "Hemos tenido conversaciones más allá, me ha ayudado mucho con todo el tema del embarazo y me he preocupado mucho por ella porque sé que su padre está mal". Por el momento, entre ellos no ha habido intimidad alguna, son amigos muy especial y sí que se han intercambiado mensajes.