'Verano azul' ocupa un hueco muy especial en la historia de la ficción española. La serie, emitida por TVE a principios de la década de los 80, marcó a varias generaciones que crecieron junto a sus protagonistas. Ahora, 40 años después, se ha conocido que uno de ellos atraviesa un complicado momento personal. José Luis Fernández, actor que daba vida a Pancho, permanece ingresado en un centro psiquiátrico.

María Garralón, actriz que daba vida a Julia en la serie, ha revelado ante los medios cómo se encuentra actualmente su compañero de reparto. Durante el estreno de la obra 'Palabras encadenadas', la intérprete informó sobre su estado: "Tiene sus temporadas estupendas. Está bien y ahí sigue, cuando habla con nosotros se emociona mucho. Nos quiere mucho y nosotros a él"

Aunque Garralón reconoce que no tiene mucho contacto con Fernández, explica que Juanjo Artero sí mantiene una comunicación más fluida con él. El actor, que se metía en la piel de Javi, se encarga de darles información a sus compañeros: "Si yo no sé nada, él me dice. Preguntamos unos por otros".

"Se encuentra bien y va evolucionando poquito a poco y con el amor de los suyos, medicina suficiente", añade la actriz sobre Fernández, que en la actualidad tiene 58 años.

Tras su paso por la emblemática 'Verano azul', José Luis Fernández probó suerte en el mundo de la música formando un dúo con Artero, un proyecto que no tuvo éxito y pasó desapercibido. En 1989 fue detenido por atracar a una ciudadana francesa a punta de pistola. Además de requisarle el arma, la policía también encontró una papelina.

Fernández, que ha tenido problemas de adicción a las drogas, ha trabajado de forma puntual en algunas series, obras de teatro y también como doblador a lo largo de su trayectoria. Su último trabajo llegó en 2012, cuando participó en la webserie 'Los hijos de Mambrú'.