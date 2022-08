Nacho Palau ha anunciado en sus redes sociales una triste noticia: padece cáncer de pulmón. El ex de Miguel Bosé, exconcursante de Supervivientes, ha dado la noticia a través de sus redes sociales. "Puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmedito".

El químico se comenzó a encontrar mal en la recta final de Supervivientes y tuvo que ser ingresado de urgencia en España. Por eso se perdió la gala final del programa, en el plató de Telecinco. En un inicio se llegó a hablar de que podía ser una reacción alérgica a la picadura de una tarántula en Honduras, aunque si malestar no se debía a eso.

El escultor, finalmente, ha desvelado la enfermedad que también está padeciendo su madre, Lola Medina. "Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación", ha manifestado Nacho Palau.

"Disfrutad día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordar siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices". Ahora, lleno de vitalidad anuncia que tiene el deseo y la convicción de que va a "recuperarse bien" para "juntarse con mis hijos". "Disculpadme por la final porque después de tanto esfuerzo no estuve ni al 50 por ciento porque estaba medicado con corticoides".