'La isla de las tentaciones 5' no deja de sorprendernos. En el próximo programa, Sandra Barneda visitará Villa Playa y comunicará algo muy importante: una de las chicas será desterrada. Pero no lo elegirán ellas. En 'El debate de las tentaciones' del lunes se han visto imágenes exclusivas y con ello descubierto que serán los solteros quienes mandarán a Claudia al destierro. Para ellos, será como un toque de atención porque "está pensando más en la otra persona que en ella misma". Y es que el asalto de Javi a la villa ha trastocado por completo a Claudia. No entiende qué es lo que su novio ha visto que sea tan grave como para saltarse las normas del programa de Telecinco. Desde entonces, Claudia está muy triste.

La concursante está sobrepasada por la situación, no entiende qué es lo que Javi pudo ver sobre ella tan grave como para infringir las normas y asaltar Villa Playa para verla y exigirle explicaciones. Claudia deseaba que Javi viera que podía confiar en ella. Pero mientras su novio cree que su gesto le habrá encantado a Claudia, lo cierto es que ha terminado por agobiarla más. En 'El debate de las tentaciones', se vieron imágenes exclusivas de Claudia compartiendo con sus compañeros su malestar. "No sé qué es lo que ha podido ver tan, tan. Álvaro me coge, me toca, me abraza siempre... No sé qué es lo que ha visto", decía muy triste. Más tarde, habló con Laura de todo lo que había pasado ya que había sido la única que se lo había perdido.

Los recuerdos de Claudia sobre Javi

Mucho se comentó sobre los calzoncillos que Javi guarda con la cara de Claudia y que besa cada noche para acordarse de ella. Pero en estas imágenes de 'El debate de las tentaciones', hemos visto que a pesar de todo Claudia también ha recurrido a los recuerdos que tiene de su novio en la mesita de noche. Muy melancólica, la participante reflexionó mirando tiernas fotos con Javi. "Tú no sabes el susto que nos metimos. Prefiero no haberlo visto porque me muero. Yo quería que él viera que podía confiar en mí pero parece que todo lo contrario", comentó.