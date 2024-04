Dani Martín es uno de los iconos musicales de un par de generaciones en España. Todavía tiene 47 años y mucha carrera por delante, aunque su aventura al frente de El Canto del Loco ya queda lejos, sobre todo con su primer bombazo: 'La madre de José'. También ha participado en varias películas desde 1994, aunque su éxito se debe exclusivamente a su faceta como cantante.

La vida de Dani Martín, como la de todos, ha dado muchas vueltas. Los grandes éxitos musicales le llevaron a la fama, salir con varias mujeres conocidas y poder dar conciertos en cualquier ciudad de España. Se lo ha ganado. Pero lo que también ganó con ese ritmo de vida fueron kilos. El madrileño llegó a hacer temer a sus fans cuando alcanzó su peor momento físico allá por 2022 e inicios de 2023. Por suerte, todo ha cambiado... quizá tras adelgazar demasiado.

La dieta radical del cantante Dani Martín para adelgazar y cambiar su físico por completo no será un milagro, pero sí de cierto mérito. No hay más que ver las imágenes compartidas públicamente. Todo un cambiazo. "Este año no había paparazzi. Solo están cuando estás como Micky Ballena. Con el hambre que he pasado este año, sin vino, tomando el sol... Me he puesto un filtro porque estaba como Laura Palmer de blanco, también te comento. A ver si aguanto el tipo y me sacan así", confesaba.

Dani Martín deja atrás una alimentación para volverse loco

"El año pasado ingerí varias cosechas de Murrieta y la patata frita me acompañó. La verdad que mola subir una foto así, aunque, repito, la verdad es que estoy más delgado que Dani Martín. He tirado de filtropostureo", publica. Además, añade que su radical cambio físico no se debe a un problema de salud, todo lo contrario. "Tengo la piel mejor, duermo mejor, y todo mejor. Porque el estar gordito de alegría es maravilloso, pero el estar saludable por una alimentación maravillosa es increíble. Así que ya nos ahorramos el tema de que has adelgazado y todo este kit. Así vosotros ya tiráis para dentro del supermercado o de la farmacia, del estadio o de lo que fuera, y yo también. Y nos quitamos lo de la delgadez y eso. Porque hay mucho nutricionista y mucho coach últimamente. Se confirma: he adelgazado, llevo gafas y tengo el pelo rubio", terminó queriendo resaltar lo obvio de una imagen que se hizo viral rápidamente.