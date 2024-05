"Está dificilísimo pero creo en los milagros"

Pablo Sánchez, presidente del Levante UD, fue protagonista durante el día de ayer en ‘Onda Deportiva’ por una entrevista en la que trató todos los temas que marcan la actualidad del conjunto granota. Por supuesto, el presidente analizó la situación deportiva actual del club en la que el ascenso está muy difícil a falta de dos jornadas para la conclusión de la competición.

Con el equipo a cuatro puntos del playoff con solo seis por disputarse, Pablo Sánchez conoce de la complejidad de la situación, pero asegura creer «en los milagros». Y es que prácticamente solo uno podría permitir que el conjunto que ahora dirige Felipe Miñambres dispute la promoción de ascenso. «Está dificilísimo pero quedan dos partidos. Va a ser un partido bonito, estaremos todos pendientes de los demás resultados. Ojalá nos ayuden a tener una oportunidad más en Huesca y pienso que el público estará con el equipo», expresó.

En cuanto a lo extradeportivo, Pablo Sánchez habló de adaptación y reestructuración para hacer frente a una delicada situación económica , y es que el club tiene una deuda superior a los 100 millones de deuda. «Hará la reestructuración que sea necesaria. Tenemos que tener un club sostenible. Tenemos que adaptarnos a la situación que estemos en cada momento». Además confirmó que Felipe Miñambres, que dejará el banquillo cuando finalice la temporada, regresará a su «parcela deportiva» para dirigirla.

Sobre su labor como entrenador dijo que «era arriesgado y éramos conscientes de ello. No tiene miedo pero si no salía bien, la gente se le podía tirar encima. Fue valiente. Dio un paso al frente y quería sacar al equipo de esta situación». También valoró «su trabajo, su implicación y su conocimiento. Lo da todo por el club. Me encontré estas navidades con Ramón Martínez que fue director deportivo del Real Madrid, y me decía Felipe tiene tres características. Es buena persona, trabajador y comprometido. Es ideal para nosotros», añadió sobre la figura del astorgano al frente de la entidad granota.

José Luis Morales

En las últimas horas se ha rumoreado sobre la vuelta del ‘comandante’ al conjunto granota. Al respecto, el presidente dijo que «se habla mucho, viene mucho a vernos. Me gusta mucho. Es un grandísimo jugador, claro que me gustaría su vuelta, y te asegura 10/15 goles por temporada. No sé las ganas que tiene de volver. Mucha gente quiere que vuelva Morales, no hay quórum pero no podemos negar que es un gran jugador». Pablo Sánchez recordó el momento en el que se marchó del club granota rumbo al Villarreal: «lo viví con tristeza. Se nos iba un gran jugador».

Matemáticas del milagro

El Levante está obligado a ganar los dos últimos partidos de LaLiga Hypermotion, ante el Alcorcón y el Huesca y a esperar el fallo de hasta cuatro rivales para meterse en las eliminatorias de ascenso a Primera División.

Completada la antepenúltima jornada del campeonato, el Levante ocupa, con 57 puntos, la décima posición empatado con el Real Burgos, con el que tiene ganada la diferencia de goles a favor y por este motivo está por delante suyo en la clasificación.

A cuatro puntos está el Real Oviedo, que en la sexta plaza ocupa la última posición de la promoción de ascenso. De este modo, y al tener perdida la diferencia de goles con el equipo asturiano, el Levante necesita sumar los seis puntos en juego y que el Oviedo pierda sus dos partidos.

Además, el Levante también tendrá que esperar el tropiezo del Real Sporting y Elche, con 59 puntos cada uno, y del Racing de Ferrol, con 58 puntos. Con estos tres equipos tiene a su favor el Levante la diferencia de goles particular lo que supone una ligera ventaja.

El cuadro de Felipe Miñambres, sin embargo, no gana dos partidos seguidos desde octubre de 2023. Esta temporada, de hecho, sólo lo ha logrado en otras dos ocasiones más al inicio de la presente campaña. Los dos rivales restantes, Alcorcón y Huesca, se están jugando la permanencia, por lo que serán partidos de una competitivid máxima también por parte del rival.