‘Only Fans’ está de moda y cada vez tiene más usuarios enganchados a la red social. En esta se comparten vídeos o imágenes con alta carga de contenido sexual o para adultos. Muchos famosos y famosas aprovechan sus cuerpos para ganar un dinero extra con este tipo de contenido. Y también esas mismas ‘celebrities’ son las que luego pagan unas sumas astronómicas por esos vídeos sexuales.

En Francia ha habido un nuevo escándalo con el tema. Nathalie Andreani ha dado una entrevista en la revista ‘Public’ en la que reconoce que una estrella de la selección francesa ha llegado a pagarle 50.000 euros por ese contenido sexual.

La francesa, de 50 años, no ha querido dar nombres y apellidos pero ha explicado la historia: “Me ofreció 50.000 euros para pasar la noche conmigo. En más de una ocasión debo añadir, pero lo rechacé. Era un jugador de la selección de Francia. Me sorprendió y me avergonzó. Fue una lástima, porque me lo hubiera imaginado si no me hubiera ofrecido ese dinero”.

No tengo inhibiciones cuando estoy en la cama con un hombre. Si las cosas no van bien, no me avergüenza decirle que me deje hacerme cargo", prosigue. Nathalie Andreani es conocida por su paso por ‘Secret Story’ en 2014.