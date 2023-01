Es el tema de de este jueves. Shakira está en boca de todos por su nuevo tema junto a Bizarrap repleto de indirectas (muy directas) hacia su ex, Gerard Piqué, y su nueva novia, Clara Chía.

Las reacciones no se han hecho esperar y desde la 01:00 horas de la noche en España las redes han estallado para dar su opinión sobre las palabras de la artista colombiana sobre el exfutbolista.

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "me dejaste de vecina a la suegra, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" son solo algunas de las demoledoras frases que contiene BZRP Music Sessions #53, título del tema del que todo el mundo habla y que ya supera los 22 millones de reproducciones.

"Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", es otra de las frases que no dejan a nadie indiferente. Ni siquiera a la nueva novia de Piqué, Clara Chía, a la que supuestamente le dedica un “estás con una igualita que tú".

Situación muy delicada

Algo que no la deja en muy buen lugar teniendo en cuenta el resto de ‘perlas’ dedicadas al exfutbolista. En este sentido, la primera reacción de Clara Chía a esta auténtica ‘bomba’ ha sido la de guardar silencio. La pareja de Gerard Piqué no quiso entrar al trapo después de que la canción en cuestión esté batiendo récord de reproducciones.

Era cuestión de tiempo y lo acabó haciendo. ¿Cómo? Tomándose con humor lo que está pasando e incluso con una risa irónica en sus redes. Clara subió a su perfil un vídeo de ella mismo bailando, sin música. ¿Alusión a la canción? Solo ella lo sabe...