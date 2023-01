La reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva lleva días de plena actualidad y ha suscitado todo tipo de comentarios y opiniones. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el maestro Joao, que los micrófonos de ‘Europa Press’ se ha metido en un auténtico ‘jardín’.

Y es que el popular rostro televisivo no augura mucho futuro a la hija de Isabel Preysler y su novio. “Es una pena porque no les veo una larga trayectoria, pero no por engaño ni nada, a veces, cuando se pincha una rueda le pones un parche y no puede seguir utilizándose”, señaló.

Pese a ello, el maestro Joao está convencido de que habrá boda en unos meses. “Yo creo que sí va a haber enlace. Ella se va a aferrar a casarse, quedaría mal. Ha hecho una carrera hacia delante y ante la opinión pública, se va a casar”, matiza.

La Marquesa de Griñón pasará por el altar “totalmente enamorada” para el maestro Joao, que también cree que “Íñigo también la quiere. Es muy majo, pero no va a ser”.

También se moja el colaborador televisivo a la hora de hablar de futuros hijos: “Creo que no. Van a rezar el rosario, tres credos y dos Ave María. Padre, hijo, espíritu santo y amén.

Dardito y flores a Onieva

El maestro Joao, además, no perdió la oportunidad de tirarle los tejos a Íñigo Onieva en caso de que se cumplan sus predicciones de ruptura con Tamara Falcó: “Yo estaré libre en ese momento. Siempre para Onieva. Sabéis que lo adoro. Voy allí a su restaurante, a aprender a comer con palillos chinos si él quiere. Por favor”. Lo dicho, un auténtico ‘jardín’.