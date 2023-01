Luis Miguel y Enrique Ponce fueron buenos amigos... en el pasado. Cantantes y toreros siempre han hecho buenas migas en la farándula, tanto nacional como internacional. Ambos, junto a Paloma Cuevas, eran un trío que se llevaba muy bien tanto en el ámbito público como privado. Pero todo cambió.

El torero valenciano, de 51 años, se separó de Paloma Cuevas y se juntó con Ana Soria (24), con quien lleva un par de años de amor. Paloma, con quien estuvo 25 años casado, se refugió en la amistad de Luis Miguel, cruzando el charco uno y otro en varias ocasiones. Tanto fue así que cambiaron el adjetivo a su relación, pasando de ser amigos a una pareja en toda regla. A Enrique Ponce no le hizo nada de gracia enterarse del idilio entre su exmujer y el que era íntimo amigo de la pareja, no por el hecho de que ella rehaga su vida sentimental, sino por la traición de hacerlo con quien fuera íntimo.

Parecía cuestión de tiempo que se diera el momento de cruzar sus caminos en persona y ver en vivo lo que hasta el momento sólo se veía en redes sociales o revistas del corazón. Y así fue. Luis Miguel y Paloma Cuevas idearon una escapada romántica a Bilbao y parece ser que un restaurante de la ciudad vasca fue el lugar en el que presenció el altercado que ya se ha hecho viral.

Secuencia de la bronca entre Luis Miguel y Enrique Ponce

La pareja de enamorados acudió al local en el que se encontraba Enrique Ponce y el cantante se acercó a saludarle. En ese momento y según informa Telecinco, se originó la bronca entre ambos. La prensa rosa mexicana informó de la noticia: "Le dice Ponce a Luis Miguel: 'No me dirijas la palabra porque no eres mi compadre'.... y además se tiraron una copa de vino". El periodista español Álex Rodríguez detalló más lo sucedido: "Hubo un golpe sobre la mesa y la copa de vino se cayó, ahí fue cuando intervinieron los miembros de seguridad de Luis Miguel"