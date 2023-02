Todos sabemos que el mundo de la televisión y, en concreto, de Telecinco responde a un mundo paralelo. El show televisivo está por encima de la realidad en muchos realities y Supervivientes 2022, la principal apuesta de la parrilla de Mediaset en estos mismos instantes, no iba a ser menos.

El concurso seguía su camino hasta que Desy, una de sus propias participantes, lo ha terminado por desmontar por completo. ¿El motivo? La ya expulsada entró al plató de Mediaset con una tremenda energía y acaparó todos los focos. Comenzó a hablar de absolutamente todo y desveló un secreto que cambia el guion del programa.

Los protagonistas no iban a ser otros que Yulen y Anabel Pantoja, los concursantes del momento y que por fin... tras un programa protagonizando el 'tomatazo' amoroso se han besado. Duró poco la alegría en Mediaset porque Desy le explicó a Ion Aramendi, una de las caras nuevas de la edición como presentador, que todo había sido un montaje. Así, como lo oyes. Ya se habían besado antes, en la preconvivencia de antes de viajar a Honduras y ahora, con el esgrimista nominado, lo han vuelto a hacer delante de las cámaras para influir en el televoto.

Desi confiesa que Anabel y Yulen están liados desde la pre convivencia.

Y luego va vendiendo que ella no haría nada para que no sé si tienes mal el negro.

#ConexiónHonduras8 pic.twitter.com/PMN2dnnVTQ — Summer (@FanaticaGH7) 12 de junio de 2022

La gran metira de Supervivientes 2022

Desy, ya expulsada destapó el favoritismo que puede existir en el concurso hacia Kiko Matamoros y además, desenmascaró el gran tongo con Yulen y Anabel. Su historia de amor ha sido una historia de interés. Quizás Desy no hizo bien al programa, pero sí ha abierto los ojos de muchos espectadores. La audiencia, de hecho, ha estallado contra la trama de ambos.

Yulen y Anabel venían de flirtear públicamente, expuestos a las cámaras, desde el día 1 del concurso. Ahora bien, ella decía que no quería hacer nada para no dañar a su expareja, Omar 'el Negro'. Finalmente terminó besando a Yulen Pereira justo en un momento clave, con él como protagonista nominado.

La gran @belenrdguez dijo que cuando Yulen estuviera nominado iba a liarse con Anabel. Una vez más acertó #ConexionHonduras8 https://t.co/4Z5rU3RLWC — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 12 de junio de 2022

El cambio de actitud de Anabel Pantoja con Yulen en Supervivientes 2022

La nominación de Yulen cambió por completo el comportamiento de Anabel, que tras reencontrarse días atrás con el esgrimista, terminó por cambiar radicalmente su actitud. Hasta el punto de darle ese beso público que se hizo de rogar y que trataba de influir en la audiencia. Incluso fueron a más en su relación protagonizando un edredoning. Desy lo ha destrozado todo. Ya se habían besado antes y si no lo hacían era por guardar 'un papel'. Según Desy, claro. "En la convivencia pasaron muchas cosas".

"Se supone que nos daban dos preservativos a cada uno, pero nosotros no vimos ninguno, así que igual te traen un nieto", le terminó diciendo Desy a la madre de Yulen, presente en el plató. "¿Qué no va a pasar entre ellos dos? Si hay atracción, si ella no ha dejado nada esperando ni nada abierto. Poco han hecho para lo que podrían haber hecho", añadió, desmonstnado así el papelón que habían tenido con las excusas de todo lo que tenía que arreglar ella fuera o del mar de dudas de sus sentimientos.