Tras dos años de crisis de audiencia y todavía lejos de solucionar el problema, Mediaset decidió cortar varias cabezas en la dirección, dando entrada a varios cargos nuevos. Con nuevos mandos, las decisiones no tardaron en tomarse, con tanta prisa como decisión. La nueva cúpula decidió quitarse de encima gran parte de la caspa que les llevó a ser adelantados por Antena 3 de manera fulminante e incluso por otras cadenas en momentos puntuales.

La mayor crisis de la historia de Telecinco llegó con la emisión de la polémica 'docuserie' de Rocío Carrasco en la que se imponía el pensamiento único sobre la relación que tiene la hija de Rocío Jurado con el resto de su familia. Recordemos que, con Carlota Corredera a los mandos, no se permitía dudar de la versión 'oficial' y se llegó a expulsar del plató a colaboradores o directamente despedir a varias caras conocidas de la cadena por no casar con el guión establecido. Tras lograr un gran share en el primer capítulo, comenzó la caída libre tras el segundo, tercero... la audiencia se dividió, pero en su gran mayoría no compró el relato de 'Rociito' y cambió de canal. Las series turcas de Antena 3 fueron la vía de escape y ya no hubo retorno.

Con los números en la mano, se optó por hacer una nueva limpia y quitarse de encima a personajes como Carlota Corredera. También se intentó seguir probando nuevas fórmulas con Sálvame, decidiendo no sólo ponerle coto a Jorge Javier Vázquez por sus constantes referencias políticas, sino instaurar ciertas normas de conducta en el plató del programa estrella de la telebasura europea.

Lista negra de Telecinco

A todo esto, siguieron los famosos vetos de Mediaset. Lo de siempre cansa y antes de cancelar definitivamente Sálvame, se decidió dar un pequeño giro y empezar a omitir ciertas informaciones y nombres. Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David, Rocío Flores, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito y Rosario Mohedano fueron borrados del mapa. Muerto el perro, se acabó la rabia, pensaron. Otros como Bárbara Rey o Kiko Rivera se unieron a la lista negra en la que ya había otros rostros conocidos como Sofía Suescun.

Kiko Rivera, vetado

El hecho es que Kiko Rivera podría dar mucho juego en estos momentos, ya que tiene familiares participando en Supervivientes, la gran apuesta de Telecinco para reflotar sus maltrechos números. El hijo de Pantoja se cambió de cadena para participar en 'Días de tele', de RTVE. En Honduras están Asraf Beno, un clásico de la telebasura de los últimos años y pareja de su hermana Isa; y también Manuel Cortés, primo de ambos e íntimo de Kiko. Los dos familiares no se llevan especialmente bien y Telecinco decidió mandar a Isa a visitar a su pareja y soltar algunas pestes contra su familiar. Con esta polémica, el DJ hizo un directo en sus RRSS para defender al hijo de Raquel Bollo, dejando un recado a Mediaset por su veto.

"Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy al 100%. Todo aquél que esté en contra de él, está en mi contra. No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderle... Me encantaría porque seguramente pondría a más de uno en su sitio, incluido a todo el que tenga que incluir", afirmó Paquirrín.