Antonio David ha dejado claro que no está de acuerdo con la forma de trabajar de María Patiño y le pide que frene su guerra contra su familia. El youtuber ha compartido un texto en su red social donde carga duramente contra ella y donde, además, le recuerda que tienen una cita en los juzgados próximamente. "Me cuesta entender que una mujer abanderada mediáticamente en la lucha contra la violencia de género, con cierta repercusión social por sus actuaciones, no condene ese deleznable tuit. Igual lo haces desde tu trabajo como periodista de raza que eres en La fábrica de la tele y Mediaset, ya que en Twitter lo fomentas", comienza diciendo Antonio David en un texto que él mismo ha posteado en su red social. Un duro enfrentamiento con la presentadora.

"Entiendo que desde años practicas la mala praxis periodística, condenada (caso Campanario), entre otros. Pero es que te gusta jugar a la provocación, difamación, la injuria, la calumnia, el acoso, la incitación al odio. Las prácticas como armas desde Mediaset, justo a lo recogido en su código deontológico y, ¿ sigues trabajando? Para ya. Tienes una cita pendiente donde ya sabes, no olvides los vídeos donde me ves pegando los carteles con mi foto y la palabra maltratador", finaliza Antonio David Flores. Y es que cabe recordar que el malagueño denunció a Patiño después de que ella dijera en televisión que tenía pruebas de que fue él había sido quien había colgado los carteles en los que se les tildaba de maltratador en su ciudad. @maria_patino @mediasetcom #YoMeRebelo18A #lamareaazul pic.twitter.com/doh2Du1aiU — ANTONIO DAVID FLORES (@adavidflores) 18 de abril de 2022 Antonio David Flores se cuela en la Junta General de Accionistas de Mediaset tras comprar acciones En su cuenta de Youtube ya retó a María Patiño y le pidió que aportara toda la documentación que tenía, un desafío que habría acompañado de una denuncia, tal y como él mismo ha dejado caer. "Estoy esperando que enseñes aquella documentación que dijiste que ibas a mostrar a la audiencia sobre la pegada de carteles. Aquel vídeo en el que se supone que se me ve pegándolos. Aquella acusación de que había utilizado a mi propia hija para que pusiese una denuncia falsa en mi nombre", dijo hace algún tiempo Antonio David.