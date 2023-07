Ana Obregón se ha convertido en el personaje mediático de los primeros meses del año. La popular presentadora de televisión enlazó varias tragedias familiares que culminaron con la muerte de su hijo Aless Lequio. La vorágine que ha producido cumplir el presunto deseo del fallecido de tener un hijo ha supuesto portadas de revista y múltiples noticias en todo tipo de medios de comunicación. Hasta los políticos se han posicionado. No hay un tema de conversación más recurrente desde que Telecinco emitió la polémica 'docuserie' de Rocío Carrasco y que conllevó la mayor crisis de audiencia de la cadena.

El hecho es que Ana Obregón se desplazó a EEUU para recoger el producto de una inseminación artificial con esperma congelado de su hijo Aless a un vientre de alquiler. Vamos, su nieta. Esto es ilegal en España y, de ahí, gran parte del debate. Desde ese momento, Ana Obregón centró numerosas conversaciones en medios, dejando la puerta abierta a recordar su lista de parejas, sus polémicas o su edad.

Un ¿rumor? desde hace décadas

Siempre se dijo en España que Ana Obregón tenía más edad de la que reconocía públicamente. Gente de su quinta afirmaba cumplir años a un ritmo diferente a los de la bióloga. Oficialmente tiene 68.

Alessandro Lequio es colaborador habitual en Telecinco, pero ha querido mantenerse en un segundo plano al respecto. Siempre defendiendo a Ana Obregón, sí que entró al trapo sobre el debate de la edad de la histórica presentadora. "Ana Obregón tiene 68 años... Es lo que nos han dicho o lo que pone", dijo Beatriz Cortázar. "No, tiene 68 años", confirmaba su exmarido. "Es que en algunos sitios le quieren poner 71". "No, no, 68", dejaba bien claro Lequio.