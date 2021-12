No se lo van a creer y es uno de los problemas de salud más raros que veran... Un hombre de 38 años llevaba años quejándose de un insoportable dolor en la nariz. No podía siquiera respirar con normalidad y tenía, además de los problemas respiratorios, una congestión crónica.

Pues bien, finalmente los médicos encontraron un motivo: le había crecido un diente en la nariz. Así lo cuenta The New England Journal of Medicine.

El paciente visitó a un otorrinolaringólogo por sus problemas persistentes. Nadie le encontraba el motivo y aparentemente no tenía antecedentes de traumatismos faciales o anomalías craneales. Tras un examen exhaustivo físico detectaron el problema: una desviación y perforación en el tabique nasal, en el cartílago, que separa ambos fosas.

"En las imágenes se podía ver una masa blanca, dura y no dolorosa". En total el diente tenía 14 mm en la nariz y la solución fue la extracción quirúrgica. Tras esta, el paciente se recuperó en tres meses.

Diente ectópico

Este tipo de anomalías se conoce como "diente ectópico" y ocurre en menos del 1% de la población. No crecen normalmente muy alejados del lugar donde se encuentran.