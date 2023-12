First PAYDAY 3 DLC Bundle is Out! #PAYDAY3



The Bundle Contains:



- The Syntax Error Heist



The Syntax Error Weapon Pack:



- WAR-45 (SMG)

- FSA-12 (Shotgun)

- FIK-22 TLR (Marksman)



The Syntax Error Tailor Pack:

- 4 Outfits

- 4 Masks

- 4 Gloveshttps://t.co/W8xIQ9fzfp pic.twitter.com/J2pYGTzJzQ