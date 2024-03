Los mejores trucos para mantener tu armario ordenado todo el año

El frío ha llegado para quedarse. Y con él, como todos los inviernos todos recurrimos a ropa más abrigada para estar más calentitos. Son muchas las prendas que se utilizan para ello, camisetas térmicas, camisas de manga larga, pantalones de pana o con forro, además de abrigos, guantes, bufandas y gorros.Otro clásico que nunca falla en el armario son las sudaderas y los jerséis. ¿El problema? Ocupan demasiado espacio en el armario y mantenerlo ordenado a veces es una auténtica odisea. Tras doblarlos y ordenarlos uno a uno, es inevitable que el desorden vuelva pronto a las estanterías y en pocos días esté todo manga por hombre una vez más. Sin embargo, hay una serie de trucos que te van a ayudar a manterlo ordenado todo el año.

Si tienes los jerséis apilados y tienes el problema de que no ves los que hay por detrás en las baldas del armario, la solución ideal es usar organizadores. El truco en sí consiste en usar un organizador para los jerséis más finos, y por detrás tener todos los que son más gruesos. Así conseguirás un efecto visual mucho más sencillo para no tener que ir rebuscando cada día cuando buscas la ropa con la que vestirte. Otra idea puede ser ordenarlos también por gama de colores, con lo que también ganas a la hora de crear tus propios looks.

Mantener el armario ordenado todo el año es una de las asignaturas pendientes de mucha gente. / Redacción SD

Claves para tenerlo siempre ordenado

Invertir tiempo: Para empezar hay que invertir algo de tiempo. El primer punto indispensable para ordenar un guardarropa es no tener prisa. Eso sí, esto es importante cuando haces el cambio de armario o cuando es la primera vez que lo organizas a conciencia. Después de conocer los trucos, te saldrán solos y no dedicarás tanto tiempo a esta labor. Así que para empezar, elige un día en el que no tengas nada importante que hacer. Empieza de cero y saca toda la ropa: Si tenemos en cuenta los consejos de Marie Kondo y de todas las expertas en esto del orden, este no puede producirse si no se conocen todas las piezas que conforman un armario. Por este motivo, es indispensable que saques toda la ropa y que te deshagas de aquella que no te pones. Puedes donarla o venderla en aplicaciones de segunda mano. Quédate con lo indispensable. Haz categorías: Una vez has apartado aquellas piezas que no te pones desde hace mucho tiempo, toca ordenar las que te has quedado. Hazlo por categorías, es decir, igual que pones los pantalones vaqueros juntos en un mismo espacio, haz lo mismo con todas las prendas que sean iguales. Primero la que más usas: A la hora de categorizar las prendas, también debes tener en cuenta aquellas que sueles utilizar más a menudo y situarlas más a mano. ¿Un ejemplo? Si eres más de faldas vaqueras que de jeans, ponlas delante de los pantalones y así con cada pieza. Doblar en vertical: Otro consejo que nos dejó el método de Marie Kondo consiste en doblar la ropa en vertical y por tonalidades. De esta manera, tendrás todo en un vistazo y sabrás cómo combinar mejor tus looks casuales o los más elegantes. Ganarás en rapidez a la hora de vestirte. Ayuda de organizadores: Los organizadores de armario son prácticos e indispensables si queremos mantener el orden. Entre estos encontramos las perchas, los colgadores, las cajas o las bolsas o cestas de almacenaje. Etiquetas: Todo lo que guardes en cajas o bolsas de almacenaje tendrá que estar etiquetado, sobre todo si es de la siguiente temporada. Así también lo tendrás más fácil a la hora de realizar el cambio de armario. Truco de la percha: Las consecuencias del método de la percha suelen mostrarse a los seis meses. Su proceso consiste en colocar las prendas que cuelgues en una percha y poner el gancho hacia afuera, una vez utilices la ropa deberás darle la vuelta al gancho, que quedará hacia adentro. De esta manera, sabrás qué piezas utilizas más y podrás eliminar de tu armario aquellas que nunca te pones. Quizás te des cuenta de que eres más de faldas largas que de midis. No apilar la ropa: Un consejo importante es que nunca apiles la ropa. Si lo haces, el desorden habrá ganado, pues no sabrás lo que tienes. Y, como consecuencia, casi siempre vestirás los mismos conjuntos. Recuerda, dobla en vertical. Separa la ropa de deporte: Si realizas deporte a diario, mejor utiliza una balda con cajones exclusivos para la ropa de deporte. El motivo es simple: vas a estar constantemente sacando y metiendo camisetas y pantalones deportivos de las cajones de tela. Los abrigos, y chaquetas, siempre colgados: Para evitar que se arruguen y ensucien, hay que colgar los abrigos y las chaquetas. Evita guardarlos húmedos o mojados. De lo contrario, podrían adquirir humedad y malos olores, en especial los abrigos de lana. Los bolsos tienen su propia balda: Reserva una balda alta para organizar los bolsos y que tengan su propio lugar en tu armario. Una ventaja de tenerlos todos en una balda alta hace que los veamos de frente y podamos usarlos todos con la misma frecuencia. Los zapatos en baldas intermedias y bajas: En el caso de que cuentes con un armario amplio, reserva sitio en él para ordenar tus zapatos. Lo mejor es colocar el calzado ligero y delicado como sandalias y zapatos de vestir en las baldas de en medio y las botas en baldas bajas o sobresuelo. ¿No dispones de sitio? No pasa nada, siempre puedes almacenarlos un zapatero.