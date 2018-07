Un empat trepidant amb tensió fins l´últim minut de joc

Partit trepidant el jugat a Bétera passat dissabte de vesprada entre dos bons equips que acabaren repartint-se els punts amb justícia.

El conjunt local es va avançar pràcticament en la primera jugada de l'encontre en un desajust defensiu visitant provocat per una bona aplegada per banda culminada per Dani amb una rematada de qualitat, però la reacció dels de Catarroja aplegà també molt ràpid en una treta de cantó que anà a parar a la cama dreta de Carles, qui amb un bon xut ajusta't a l'escaire va fer l'empat (1-1).

L'equip visitant estava llançat amb el seu primer gol i tot seguit aplegà el segon dels de Catarroja quan Isaac, el més llest de la classe, va agarrar un rebuig per a xutar amb potència i fer l'1-2 que confirmava la reacció del conjunt visitant i la remuntada provisional.

Carles, encara en la primera part, va aconseguir un gol fantasma al qual l'àrbitre no donà validesa tot i les reclamacions dels seguidors i pares visitants en un primer acte en el qual el Catarroja va ser millor i tingué ocasions clares en peus de Marc, Yussef, Isaac i Carles. De fet Amin, porter del Bétera, va sostenir amb vida al seu equip amb aturades quasi impossibles, en especial una en un mà a mà que va traure en la segona part i que haguera suposat l'1-3 i potser la sentència definitiva al partit.

En la segona part els locals reaccionaren. Es tancaren millor i feren jugades col·lectives. César va ser un baluard en la defensa verda-i-blanca i ja en la recta fina, en un contracolp, el Bétera aconseguia la igualada en una bona centrada de David culminada per l'esmentat César en una de les seues incorporacions a l´atac. Héctor aplegà a tocar la pilota, però la jugada va acabar el gol per la força que duia el xut.

Amb 2-2 en el marcador i el temps reglamentari quasi complit, el Bétera encara pogué fer el gol del triomf en una jugada col·lectiva, però no haguera estat just i al final tots dos equips es repartiren els punts deixant un bon sabor de boca als presents.