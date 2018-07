Izán, un exemple més enllà del futbol

Es diu Izan Pascual, té deu anys i aquest cap de setmana va reaparéixer amb l'aleví C de primer any del Futbol City de Massanassa, el seu equip, després d'haver superat un limfoma no Hodgkinià en el fetge. Li ho varen detectar el passat mes de setembre amb una ressonància magnètica. A Izan li feia mal el maluc i el dolor no el deixava practicar el seu esport favorit, el futbol. Això va fer que el dugueren al metge i que li feren l'abans esmentada ressonància on li detectaren la patologia. Des d'eixe moment primer va estar 22 dies ingressat en l'Hospital La Fe esperant un diagnòstic que malauradament es va confirmar quan va ser sotmés a una biòpsia i després, com un home, es va sotmetre a un tractament i un període de recuperació que aquest diumenge aplega a la fi. Izan està net. Izan està curat.

Després del diagnòstic Izan començà un tractament amb cinc cicles de quimioteràpia. Era l'única solució viable. Els tumors disseminats no possibilitaven una cirurgia i li hagueren d'aplicar una de les combinacions de medicaments més agressives, però ell mai va perdre la convicció ni la força necessàries per tirar endavant. Per sort en la primera fase la seua resposta mèdica va ser perfecta perquè es varen eliminar els tumors totalment. Izan estava en el bon camí i les proves posteriors, culminades amb un últim contrast, han confirmat la millor notícia possible

Durant la seua malaltia, el club on ell jugava, el Benimàmet, amb Juan Ramón i Vicente al capdavant, ha estat sempre al costat tant d'Izan com de son pare, Paco, així com el seu actual club, el Futbol City, amb Andoni, el seu tècnic, com a màxim referent.



Paraules especials

Izan tornà a jugar aquest cap de setmana amb el seu equip, encara que ell ja ha guanyat el seu partit més important i pot ser el secret de la seua victòria estiga en les paraules que el seu iaio, qui va faltar fa ara uns dies, li va transmetre: «Els grans lluitadors reben molts colps, però mai es rendeixen. Això m'ho va ensenyar el meu grandíssim heroi, el meu iaio...».

La història d'Izan, afortunadament, és cada vegada més freqüent i ha de servir d'exemple per a tots aquells jóvens jugadors que lluiten contra malalties. Tots els partits, en la vida i en el terreny de joc, es poden guanyar... i molts es guanyen.

Izan reaparegué amb el seu equip aquest cap de setmana guanyant el seu partit per 1-8 a Picassent i donant quatre passades de gol als seus companys.