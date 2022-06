El fútbol base es uno de los pilares que, a día de hoy, sustentan el fútbol profesional. Pero más allá del crecimiento futbolístico de muchos jóvenes que algún día entrenaron en el equipo de su pueblo y acabaron siendo estrellas mundiales, la realidad es que el fútbol base va mucho más allá.

El fútbol base comprende todas las edades de los jóvenes amantes del fútbol, desde que prácticamente empiezan dar patadas a un balón hasta que alcanzan el fútbol amateur superada la mayoría de edad, y les acompaña en un proceso de crecimiento constante.

El fútbol base tiene una doble función: enseñar el deporte y educar en valores

Por ello, será importante destacar la doble importancia del fútbol base, que además de transmitir a los futbolistas las lecciones futbolísticas óptimas para el crecimiento deportivo, impregna de valores la vida de los mismos de acuerdo a las categorías que poco a poco van superando.

La educación en valores es tanto (o más) importante que la futbolística en el entorno del fútbol base, puesto que permitirá a los jóvenes futbolistas crecer, mejorar e ir a un contexto de competición en el que más allá de ganar o perder existe el respeto, se fomenta el trabajo en equipo, se recompensa la iniciativa, se valora el esfuerzo, se incentiva hacia la autodisciplina y se insta a la capacidad de superación, entre otras cosas.

Qué mejor que el fútbol base para complementar la educación que los jóvenes reciben en los centros educativos y en sus correspondientes hogares. El fútbol base, más que la simple -y aconsejable- puesta en escena del deporte en los jóvenes, es la aportación extra de valores que luego marcarán la vida de un futbolista, que puede o no llegar al éxito profesional. Además, entre los beneficios del fútbol base están:

Estímulo de la coordinación motora (equilibrio, fuerza y postura)

Mejora de la densidad ósea (fémur)

Mejora cardiovascular

Mejora de la visión periférica (foco de atención y capacidad de concentración).

Final de una apasionante temporada 21/22

Llega el verano y con él el final para una magnífica y entretenida temporada 21/22. El fútbol base llega al merecido parón de vacaciones tras un año de aprendizaje y mejora en todas las categorías de los equipos de la Comunitat Valenciana.

Especial mención para los clubes de Vila-real, una ciudad de poco más de 50.000 habitantes, que una temporada más se asienta como una de las localidades con más y mejores opciones formativas. Hasta cinco clubes de Vila-real están considerados como opciones recomedadas por sus equipos, formas de trabajo, metodologías o instalaciones...

La fórmula secreta del Submarino: El desarrollo individual de los jugadores

El Villarreal CF lleva años trabajando en una filosofía muy definida que les ha impulsado al éxito en cada una de sus secciones. El fútbol base del Villarreal es todo un ejemplo. A la vista están sus resultados en cualquier categoría, especialmente en el fútbol profesional masculino, donde actualmente cuentan con sus dos primeros equipos después del ascenso del Villarreal B a LaLiga SmartBank esta última temporada.

La del Submarino siempre ha sido una cantera puntera en el fútbol español, especialmente en los últimos años. El crecimiento en la sección femenina también ha sido meteórico. El equipo fue creado en el año 2000 y la temporada 2020-21 logró el ascenso a Primera Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino. Este año logró la permanencia gracias a un final de temporada magnífico.

El secreto del éxito del Villarreal radica en una escuela muy trabajada y cuidada hasta el más mínimo detalle. La escuela consta de 37 equipos divididos entre todas las categorías: fútbol 8, fútbol 11 y fútbol femenino. En total hay 656 jugadores, y un centenar de ellos de entre 12 y 18 años viven en la residencia de la Ciudad Deportiva. Para ser exactos, la escuela cuenta con dos ciudades deportivas con 13 campos de fútbol en total, siendo nueve de ellos de fútbol 11 y cuatro de fútbol 8. Además, cuatro son de césped natural. Actualmente, una de las plantas de la Ciudad Deportiva se encuentra en obras, y el año que viene comenzarán las reformas en la otra planta. El objetivo no es tanto ampliar la capacidad, sino modernizarla.

El fútbol base del Submarino lleva décadas trabajando en una filosofía muy centrada en el desarrollo individual de los jugadores, tando deportivo como personal. Tanto los cuerpos técnicos como los formadores de la escuela trabajan hacer progresar a los jugadores, también en el apartado académico. Además, cada cuerpo técnico consta de un psicólogo al que pueden recurrir los futbolistas. Más allá de las clases académicas, la escuela ofrece profesores de refuerzo.

Potenciar esa idea es importante y para ello son clave la figura de los entrenadores. Todos los preparadores de la escuela deben tener dos cualidades fijas: Inquietud por mejorar siempre y capacidad de aprendizaje. En definitiva una menta abierta para estar a disposición de crecer cada día y hacer crecer a los alumnos y jugadores.

Tradición y solera en la ciudad de Vila-real

Fundado el 1 de octubre de 1996 y presidido desde entonces por Santiago Barrachina, el Esportiu Vila-real continúa afianzándose año tras año. El equipo de Vila-real acaba de cerrar una temporada 22/23 de grandes éxitos a nivel de equipos y licencias de futbolistas en formación, pero la próxima campaña todavía se prevé mejor.

Se afianza un club con tradición y solera en la ciudad. Esta temporada han contado con alrededor de 380 licencias repartidas en los 17 equipos de la escuela más el amateur y el 'escoleta' con los más pequeños. El Club Esportiu Vila-real cuenta con 1 prebenjamín, con 1 benjamín, con 1 alevín, con 3 infantiles (1 de Primera y 2 de Segunda), con 5 cadetes (1 de Preferente, 1 de Primera y 3 de Segunda) y 4 juveniles (el A en Primera, el B en Segunda, aunque acaba de ascender y el C y el D en Segunda). Lo cierto es que la temporada que viene esperan contar con 20 equipos, 2 amateurs y el mencionado 'escoleta', con lo fieles a su tradición seguirán en constante crecimiento.

Uno de los aspectos diferenciales del Club Esportiu Vila-real es su tradición en la ciudad. Y es que, tal y como destaca su presidente Santiago Barrachina, "no estamos cerrados a gente de fuera, pero el 98% de los jugadores de nuestra cantera son locales".

Sigue mejorando y creciendo poco a poco el club, que utiliza las instalaciones municipales de la Fundación Flores y la Ciudad Deportiva Pau Torres, y en parte lo hace por el "efecto llamada" de contar en la ciudad con un equipo en Primera División.

Crecimiento imparable de un referente de la provincia de Castellón

El CD Roda se ha consolidado como una de las escuelas más punteras de la Comunitat Valenciana. De hecho se fundó en 1974 y tiene la vitola de ser el club de fútbol base más antiguo de Castellón, en cuanto a nombre se refiere. Desde 2006 mantiene un acuerdo de colaboración con el Villarreal CF, momento en el que el fútbol base del Roda comienza a crecer exponencialmente.

Este club de la Plana Baixa cuentan con equipos formativos que comprenden desde la categoría prebenjamín con un total de cuatro líneas hasta juveniles. Además de un primer equipo y filial en categoría amateur. El ‘A’ ha disputado este año la nueva Tercera RFEF en el Grupo VI. El Roda ha sido séptimo y se ha quedado a pocos puntos de disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF. El club cuenta con un total de 38 equipos federados en su estructura con el Juvenil de primera línea asentado ya varias temporadas en División de Honor.

Desde 2016 y ubicada en el sur de Vila-real, los equipos del CD Roda utilizan las instalaciones de la nueva Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica, que recientemente ha acogido la disputa de LaLiga Promises. Torneo de las categorías base de los 20 equipos de la Primera División.

Las instalaciones cuentan con tres campos de fútbol once y uno de fútbol 8, además de gradas para unos 300 espectadores. Asimismo cuenta con todo tipo de equipamiento de vanguardia para satisfacer las necesidades de los equipos de la escuela.

Algunos jugadores de LaLiga Santander pasaron por las categorías base del CD Roda; Moi Gómez, Alfonso Pedraza, Brais Méndez o Pau Tores son los nombres más destacados.

El fútbol, un canal formativo basado en el compañerismo y los valores

La filosofía y los valores que el fútbol quiere reflejar desde la base están interiorizados en todas las categorías del Andiamo Vila-real. Mario Llácer, presidente y encargado de la escuela castellonense junto a su cuerpo de trabajo, trabaja cada día con la ilusión de que los jugadores que se desarrollen en sus filas disfruten, mientras hace todo lo posible para que todas las categorías estén cubiertas.

“Soy el presidente, pero entre dos chicos y yo llevamos todos. El club tiene todas las categorías cubiertas tanto en fútbol masculino como en femenino. Solo nos falta cubrir puestos en el amateur”, asegura Mario Llácer.

Para el presidente del club, el fútbol es un canal formativo donde los principios del compañerismo y los valores son los pilares más fundamentales. Siempre, desde la diversión y sin ánimo de que exista competitividad. Ya que, aunque exista, no es lo más importante en periodos de crecimiento y desarrollo personal. “Lo primero que queremos es formarlos, que aprendan, que se diviertan, que les guste y que sigan jugando al fútbol. Es una herramienta de formación. Se relacionan con más niños y hacen deportes.

Se evaden de otras cosas. El deporte, al fin y al cabo, es sano y tiene sus cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, intentamos recalcar las buenas, que son relacionarse con otros compañeros, divertirse, mejorar y dejar al lado el hecho de ganar a cualquier costa”, comentó el propio Mario en SUPER.

En el fútbol es inevitable que haya un vencedor o un perdedor. Sin embargo, la clave es disfrutar participando sea cual sea el resultado. Es un aspecto que tiene muy claro en el Andiamo Vila-real. Hacer mejor al compañero y alegrarse de los éxitos tanto colectivos como individuales. No obstante, en caso de derrota, normalizar la situación, aprender y estar satisfecho por el esfuerzo realizado.

“Te mentiría si te digo que no nos gusta ganar. A todos nos gusta ganar. Valoramos más que los niños y las niñas se diviertan y se formen que ganar un partido y que en el banquillo hayan niños o niñas que no hayan jugado. Intentamos ganar, pero con todos los de la plantilla jugando y participando. El objetivo de la escuela es que aprendan, y si no juegan no aprenderán”, comentó.

Pese a ello, es inevitable que exista la ilusión de ver que la formación tiene sus frutos, aunque no es una prioridad. Según Mario Llácer, el objetivo es el de formar y prestar atención al futbolista sea cual sea su aspiración. Que si va a jugar al Andiamo Vila-real, que le sirva para evadirse y para disfrutar. Y si tiene el sueño de llegar al profesionalismo, velar por él sin diferenciar entre los niños de la escuela. Todos son importantes dentro del colectivo.

“Ojalá el día de mañana esté jugando en Primera División masculina o femenino un niño o niña de la escuela. Pero nuestro objetivo principal es la formación y que les sea una vía de escape de los estudios. Una manera de distraerse y desahogarse del día a día. Plantear a cualquier niño que va a ser futbolista es engañar. Este mundo es muy difícil. Pero ojalá se dé el día de mañana. Sin embargo, no hay que poner techo a nadie. Hay niños que el fútbol lo gastan como hobbie y otros tienen el sueño de ser profesional. Hay que involucrarse en todos los casos”, finalizó Mario.

El valor de la formación futbolística y humana

Conviviendo con dos clubes del potencial deportivo y económico del CD Roda y el Villarreal CF se encuentra el Huracán Villarreal. En una población de 50.000 habitantes, este club con ocho años de vida (desde 2015) sigue creciendo cada temporada y ampliando su estructura teniendo en cuenta siempre que la formación, no solamente deportiva, sino también humana, es el objetivo primordial que afrontan.

“Empezamos con dos equipos y haciendo un trabajo de hormiguita hemos ido creciendo hasta doblar las categorías de fútbol 8”, explica Javier Fernández, presidente del club, que se muestra orgulloso por el trabajo que han ido realizando para en menos de una década contar con el equipo de primer y segundo año de cada categoría. Esta última temporada, de hecho, aumentaron un equipo más en su estructura.

En el Huracán son muy conscientes de la importancia que tienen los primeros años de formación de los niños y su metodología de trabajo es muy clara. Para los más pequeños procuran asignar entrenadores de dilatada experiencia, consideran que no es lo mismo un técnico recién iniciado que uno que lleva quince años entrenando. “Con ellos queremos a la gente que más experiencia tiene”, explica Javier Fernández.

El motivo es garantizar que los niños se formen como jugadores, pero también como personas. En Huracán utilizan la competición para ello, el objetivo es quedar lo más arriba posible en cada liga, pero siendo algo supeditado completamente a la formación. Javier Fernández, que además de la presidencia también desempeña su trabajo de entrenador dentro de la escuela, destaca el término “familiar” a la hora de referirse a su club por el ambiente de trabajo y compromiso que hay en él.

Enorme nuestro Infantil que en la tarde de hoy se a proclamado 🏆 Campeón de Liga tras la victoria antes el CF Nules por 0-2 a falta de tres jornadas



Enhorabuena a todo el equipo



💛🖤 Vamos Huracán pic.twitter.com/nYHdEH3zTk — CF Huracán Vila-real (@huracanvila) 24 de abril de 2022

Actualmente el Huracán trabaja, como muchos otros clubes de fútbol base, en instalaciones municipales. Sus equipos actúan como locales en la Ciutat Esportiva Municipal (CEM) Pau Torres, propiedad del Ayuntamiento, espacio que han compartido con otros equipos de la zona como el Andiamo.