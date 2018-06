Albelda quiere ser presidente

El exfutbolista David Albelda ha manifestado su intención de presentarse a la presidencia de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, cargo que este mismo miércoles deja Vicente Muñoz después de 32 años en el cargo.

El futbolista, que colgó las botas tras la temporada 2012/13 tras 15 años en la élite, se plantea aprovechar su experiencia, formación y conocimiento del fútbol valenciano para dar un impulso a una federación que, según considera, tiene un gran potencial para crecer y ser un referente en el fútbol español.

Así lo ha manifestado el que fue durante años capitán del Valencia CF en una entrevista al diario Las Provincias, en la que asegura que su idea pasaría por una candidatura única uniendo ideas y esfuerzos con Salvador Gomar, actual secretario de la FFCV que ya ha mostrado también su intención de presentarse.

David Albelda afirma en en sus declaraciones que tiene "mucha ilusión y muchas ganas. Sé que el camino no va a ser fácil. He hablado con Vicente Muñoz y le he mostrado mi disposición a presentarme para ser su sustituto. Se puede mantener la misma línea de trabajo pero con un impulso renovado. Siempre que hay caras nuevas es bueno".

Vicente Muñoz pondrá fin a 32 años como presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana en el trancurso de la asamblea general extraordinaria que se celebrará este miércoles. Muñoz, de 73 años, lleva en el cargo desde 1986 después de haber sido reelegido ocho veces seguidas sin apenas oposición. Se trata del presidente federativo más longevo del fútbol español. Llegó al cargo dos años antes que Ángel María Villar como sucesor de Miguel Monleón, el último presidente regional de la dictadura.

Muñoz no se presentará a la reelección y se abrirá el correspondiente proceso electoral, que debe ser convocado por la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. De entrada, convocará una comisión gestora que dirigirá la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana hasta que se cierre la convocatoria electoral y mientras se completa el tránsito hacia una nueva junta directiva.

Al ser convocadas las elecciones por la Conselleria, se desconoce de momento la fecha de las votaciones, cuya fijación puede estar condicionada por el número de candidatos que se presenten, aunque pueden celebrarse a mitad de octubre. La Federación considera que si hay un solo candidato, el proceso será más rápido y si hay más aspirantes se demorará algo más, aunque rondará los tres meses.