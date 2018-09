"La ausencia de Messi y Cristiano es una falta de respeto"

Ni Cristiano Ronaldo ni Leo Messi iban a ganar el premio The Best que entrega la FIFA al mejor futbolista del momento, y ninguno de los dos estuvo en la ceremonia de entrega de premios. Y eso que ellos han acaparado los últimos galardones ya que este, The Best, sustituye al Balón de Oro.

El ganador fue el centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, pero la ausencia de Messi y Cristiano dejó huella en la gala. Quien no pudo ni quiso callarse ante esto fue el italiano Fabio Capello, que sí estuvo en la ceremonia que se celebró en Londres y habló claro sobre al respecto: "La ausencia de Ronaldo y Messi es una falta de respeto, por los jugadores, por la FIFA y por el mundo del fútbol. Es posible que ganasen demasiado y no les guste perder. En la vida hay que ser bueno cuando se gana y cuando se pierde".