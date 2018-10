Ojo a la bronca entre Pedrerol y Luis Enrique de hace veinte años

Se ha hecho viral una bronca entre Luis Enrique y Josep Pedrerol de hace veinte años. Cuando el ahora seleccionador absoluto de España era futbolista del FC Barcelona y el actual presentador de El Chiringuito y Jugones, ejercía de periodista en Canal Plus.



La ha recuperado para su programa de deportes 'Bakalá' el nuevo canal de televisión 'Vamos', de Movistar+. La bronca tiene lugar en una zona mixta entre Luis Enrique y Pedrerol después de que el FC Barcelona en plena pelea por la Liga con el Real Madrid, no ganara un partido en el tramo final del campeonato. Pedrerol pregunta "parece que ni Barça ni Real Madrid quieran ganar la liga" y Luis Enrique, lejos de entender la metáfora que lleva implícita la pregunta, responde diciendo que es una pregunta poco inteligente, "tu pregunta me parece una tontería". Pedrerol remata con "a mí me parece absurda tu respuesta".





