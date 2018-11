El sustituto de David Villa puede estar en LaLiga

El futuro de David Villa sigue siendo una incógnita. Terminada la temporada de la Major League Soccer y sin contrato de cara a la próxima campaña con el New York City, equipo en el que ha militado durante las últimas cuatro temporadas, lo que está claro es que el asturiano quiere seguir disfrutando sobre el verde.

Pese que a nivel colectivo no haya logrado alzarse con el título, a nivel individual su paso por la MLS no ha pasado desapercibida. Elegido MVP de la temporada en 2016, el Guaje ha marcado 15 goles en la última temporada y un total 80 goles desde que aterrizada en Estados Unidos; cifras que hacen que la masa del equipo celeste se movilice para que desde la dirección se le ofrezca la posibilidad de ampliar su vinculación al club. No obstante, esa oferta de renovación para el exvalencianista no llega y Villa, que todavía quiere seguir vistiendo de corto al menos una temporada, podría iniciar una nueva aventura lejos de Nueva York.

Tras la eliminación de su equipo de los Playoffs por el Atlanta, el Guaje publicó una foto en redes en la que parecía despedirse de su afición. "Después de unos días de reflexión tras quedar eliminados quería pedir perdón a todos los fans del New York City por no poder alcanzar nuestro objetivo y a la vez daros las gracias por el apoyo incondicional durante todo el año", recitaba.

El texto venía acompañado de una foto en la que el asturiano alza ba sus brazos a modo de despedida, otro motivo para sospechar que a sus 36 años (cumplirá 37 el próximo 3 de diciembre) dejará la MLS.

Por otra parte, parece que la gerencia del New York City también tiene clara la desvinculación con el futbolista, al que habría ofrecido la posibilidad de incorporarse a la dirección deportiva. Pero Villa quiere seguir marcando goles, con lo que no habrá un pacto entre ambas partes y el club estadounidense ya es ha movilizado para buscar un 'hombre gol' que sustituya a David Villa.



Sergio León: nueva apuesta

En este sentido, el principal candidato sería Sergio León, atacante del Real Betis que no está contando con los minutos que desearía al mando de Setién y que a sus 29 años habría rechazado una primera oferta de los celestes. El delantero sabe que el New York volverá a la carga para hacerse con sus servicios y podría estar considerando la opción, sobre todo por la falta de protagonismo en el Villamarín. Sus diez tantos con Osasuna en la 16/17 hicieron que fuera deseo de diversos clubes de Primera División tras el descenso en El Sadar.

De hecho, esta temporada solo ha disputado 150 minutos en LaLiga repartidos en cuatro partidos y ha marcado un solo gol; en Copa del Rey ante el Racing de Santander y de penalti. El delantero sabe que el New York volverá a la carga para hacerse con sus servicios y podría estar considerando la opción, sobre todo por la falta de protagonismo en el Villamarín.