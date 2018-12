"Hemos cambiado cositas, pero el domingo ya tenemos otro lío..."

Luis García Plaza dio su primera rueda de prensa pospartido en Vila-real con el regusto de la victoria y por tanto, en clave de optimismo y mirando hacia el futuro: «Yo creo que hemos hecho muchas cosas bien. Primero hemos ganado y es la culminación de la fase de grupos que se ha hecho antes, que pertenece al anterior cuerpo técnico y a los jugadores. Después hemos podido recibir algún gol y también marcar alguno más, pero hay que estar muy contentos y muy satisfechos. Esperemos que sea un comienzo de algo y podamos refrendarlo el domingo en Huesca. El equipo necesitaba una alegría que era lo más importante. Hemos tratado cambiar algunas cositas y de que se sintiesen fuertes y con confianza. Pero el domingo tenemos otro lío...»

El técnico fue cuestionado por su apuesta inicial con un doble pivote de más contención que el que se proponía en la etapa Calleja y confirmó que esa es su intención, pero destacó también la capacidad creativa de algún futbolista como Cáseres: «Casi siempre he jugado con dos medios centros y vengo a un club que históricamente lo ha hecho también, pero les he transmitido que tenemos que intentar tener el balón y que para tener el balón tenemos que defender mejor y ser más intensos... y creo que han cogido la idea. Creo que tenemos buenos jugadores y tenemos que conseguir una estructura de equipo para que esos jugadores saquen lo mejor. Pero tenemos muy buenos futbolistas, para mí el partido de Cáseres ha sido espectacular y tenemos jugadores de mucho talento por delante. Tenemos que hacer que les llegue la pelota en condiciones a esos jugadores porque ahí tenemos calidad. Trigueros, además, nos tiene que dar muchas cosas, pero va encontrándose después de todo lo que le pasó... creo que Santi (Cáseres) puede hacer otras cosas que a lo mejor antes no le habéis visto. Antes jugaba muy solo ahí en medio, esa es mi sensación».

Cuestionado por lo que le puede tocar al equipo en Europa a partir de ahora, prefirió centrarse en lo que viene, laLiga, que no es poco: «No pienso nada. Solo me preocupa Huesca, recuperar a la gente, solo entrenaremos con la gente que no ha jugado y luego cuando vuelva el sorteo lo valoraré, pero no es fácil ser primero y creo que es un éxito también del anterior cuerpo técnico. No tengo ningún pensamiento ahora mismo, me quedan 48 horas para Huesca y estoy centrado en eso. Es un partido contra el colista, pero juega desgraciadamente contra el cuarto por la cola y no es algo que nos guste. No es una final porque no es definitivo, pero es un partido vital para nosotros».

Por último, consultado por el rendimiento de Samu, no ocultó su satisfacción, aunque le exige más: «Ya me habían hablado de él hace mucho tiempo y creo que tiene que crecer porque es muy joven, pero nos da cosas de las que carecemos, velocidad, cambio de ritmo... No le podemos dar toda la responsabilidad pero nos tiene que ayudar. A partir del minuto 60 se ha desenchufado, pero es una joya y tenemos que cuidarla».