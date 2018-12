Cuenta atrás para la 'Fiesta' del fútbol modesto en Almenara

La localidad castellonense de Almenara será el centro neurálgico del fútbol regional valenciano durante la mañana del próximo 30 de diciembre con la celebración del XVII Torneo Fiesta, una cita quepoco a poco ha ido creciendo de la mano de 'Superdeporte' y de la voz radiofónica de José Luis Cortés hasta el punto de haberse convertido en ineludible en estas fechas y por la que FFCV ha apostado fuerte este año. De hecho, la sede del ente federativo acogió el sorteo de cruces de las semifinales que enfrentarán a los mejores jugadores de los cuatro grupos de la Regional Preferente valenciana. El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Falenciana, Salvador Gomar, y el del Comité Organizador del Torneo Fiesta del Fútbol Regional, Edu Granell, presentaron la decimoséptima edición de este encuentro que reúne a lo más granado de la categoría de Regional Preferente.

«Es un orgullo acoger este sorteo por vez primera y dar la bienvenida a jugadores y técnicos a la que es su casa, la Federación» aseguró Gomar, mientras que Granell agradeció la implicación de la FFCV en esta edición y afirmó que «se trata de volver a la esencia, no por competir, sino por encontrarse en un día festivo con compañeros y mostrar la gran calidad del fútbol regional valenciano». Los entrenadores del Almenara Atlètic, Iván Ausina (Grupo I); del Rayo San Antonio Benagéber, Miki Regalado (Grupo II); del Muro, Cristian Ferrándiz (Grupo III) y Ramón Carrasco del CFI Alicante (Grupo IV) ya trabajan en elaborar las listas de seleccionados y, como no podía ser de otro modo, también estuvieron presentes en la cita.

El Torneo, que se jugará en formato cuadrangular, se disputará en 'La Corona' de Almenara, y tras el sorteo realizado enfrentará a los combinados del Grupo I y el III en la primera semifinal, y a los de los Grupos II y IV en la segunda.