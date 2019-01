LaLiga expulsa al Reus

Ya ha decisión de LaLiga. Después de varias semanas de agonía para la plantilla, aficionados y cuerpo técnico del Reus Deportiu, el Juez de Disciplina Social expulsa de la competición al equipo. Además recibirá una sanción de tres años para competir en una categoría profesional y 250.000 euros de multa.

El Reus dejará de participar en LaLiga 1|2|3. El Juez de Disciplina Social ha cerrado el expediente disciplinario al club con la salida del equipo de la competición. Pese a los esfuerzos del dueño Joan Oliver para hacer frente a las deudas por impagos con la llegada de nuevos inversores no se ha podido evitar la expulsión del Reus, que además no tendrá la posibilidad de regresar a dicha división durante los próximos tres años por el "incumplimiento de sus deberes o compromisos adquiridos con los futbolistas".

La entidad catalana dispondrá de quince días para recurrir la decisión al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El Juez no ha pasado por alto la llegada de los nuevos inversores norteamericanos al Reus e indica. "El saneamiento (presunto o real, total o parcial, creíble o no) de una entidad después de haber realizado el hecho infractor y haberse beneficiado de él no puede tener efectos enervadores de la sanción" y añade como agravantes la "especial gravedad de los hechos" y la "reincidencia del club" en los impagos.

La situación del equipo era crítica después de la primera desbandada de futbolistas, entre ellos el levantinista Shaq Moore, que dejó a la plantillas con menos de quince fichas profesionales. El Reus sorprendió a todos ganando a un favorito al ascenso como el Málaga y sacando buenos resultados pese a la situación crítica. No obstante sus últimos dos compromisos ya habían sido aplazados por la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga.

¿Y cómo queda la clasificación de Segunda División? Sus partidos de la segunda vuelta contarán como tres puntos y tan solo descenderán a Segunda División B tres equipos. De esta manera el Reus se convierte en el primer equipo de la historia de LaLiga en ser expulsado durante la competición.