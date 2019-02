Bonera: "Pase lo que pase el viernes no se acabará el mundo"

El defensa del Villarreal Daniele Bonera comentó en rueda de prensa que ante la situación que atraviesa el equipo, en puestos de descenso, el partido del viernes en Valladolid es "muy importante" aunque no quiso dramatizar y aseguró que ganen o pierdan "no se acabará el mundo".

"Es un partido muy importante, un rival complicado y que se la juega también. Es un rival importante y de ganarles les meteríamos en la zona peligrosa, por lo que debemos hacerlo, pero no hay que bajar los brazos pase lo que pase", indicó.

"Estamos bien y el equipo está fuerte. Venimos trabajando bien y con ganas de jugar el viernes. El equipo dio un paso el domingo, esa es al menos mi sensación. Creo que dimos la cara, jugamos bien y solo por un accidente bajamos un poco y eso nos pasó factura", agregó.

El central italiano lamentó que por detalles hayan perdido muchos puntos y que eso afecte anímicamente al equipo, aunque insistió en que deben mentalizarse para luchar hasta el final por la permanencia.

El veterano zaguero recordó que ya pasó por una situación similar cuando militaba en el Brescia, al inicio de su carrera. "Nos salvamos el último día por un punto. Espero que sea así este año y que pueda acabar igual y que salvemos la temporada", indicó.

"Lo que si puedo decir es que veo a todo el mundo comprometido y con las ideas muy claras. Ahora es momento de hablar menos y de actuar, debemos demostrar en el campo y el viernes debemos hablar en Valladolid", sentenció.

Tras la vuelta al banquillo de Javi Calleja la pasada semana, después de que fuera destituido hace casi dos meses, Bonera apuntó que espera que el cambio de entrenador sea para bien, pero que los que salen al campo son los futbolistas.

Preguntado por el cambio táctico de jugar con tres centrales explicó que se les dio bien, les da seguridad y le gusta. "El equipo tuvo buenas sensaciones y parecía más compacto, pero no sé si vamos a seguir así", dijo.

Bonera reconoció que le afectó anímicamente el gol en propio puerta que se marcó la pasada jornada ante el Espanyol, cuando ganaban 2-0, y que metió a su rival en un partido que finalmente acabaría empatado.

"Cuando me metí el gol me quedé tocado y pasé un momento malo, pero mis compañeros me apoyaron. Creo que es el segundo gol en contra de mi carrera", señaló.

El central italiano insistió en la necesidad de dejar la portería a cero, uno de los aspectos en los que deben mejorar, y aseguró que, pese a la mala situación clasificatoria, no juegan con miedo.

"Tenemos la opción de salir de abajo, yo no sé si seguiré en el fútbol y por ello lo que quiero es salvar a este equipo. Quiero salir de ahí y creo que lo vamos a conseguir", concluyó.