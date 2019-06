"Sé dónde jugaré la temporada que viene"

Griezmann continúa sin decir en qué equipo jugará la próxima temporada. Pero en lugar de guardar silencio y esperar al anuncio oficial vuelve a jugar a dar misterio a su futuro. La última ocasión fue ayer tras asegurar en Megavisión Deportes que ya conoce cuál será su próxima camiseta. "Sé dónde jugaré la próxima temporada", señaló el futbolista, quien apostilló un "no puedo decir que vaya a ser en Miami" en una entrevista en Telematin.

Cabe recordar que Griezmann ya confirmó su adiós del Atlético de Madrid con un comunicado. "Hola a todos. Después de hablar con el Cholo, luego con Miguel Ángel y con la gente de los despachos quería enseguida hablar con vosotros los atléticos para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de afrontar otros desafíos. Me ha costado coger ese camino pero es lo que siento. Es lo que necesito y quería agradeceros todo el cariño que me habéis dado durante estos cinco años", manifestó Griezmann. He vivido momentos increíbles que siempre recordaré. Os llevo en el corazón. No es fácil recibir tanto cariño, por eso quería que supierais hoy mi decisión. Os llevo en el corazón. Muchas gracias por todo. Han sido 5 años increíbles. He disfrutado mucho. Lo he dejado todo en el campo", señaló.

Aunque todo apunta a que terminará vistiendo la camiseta del Barcelona, en el vestuario culé prefieren que el club haga un esfuerzo por Neymar, quien se perderá la Copa América por una lesión de tobillo y quien está metido de nuevo en una polémica tras la denuncia por una presunta violación.