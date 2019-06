Juan Mata seguirá en la Premier

El Manchester United ha anunciado la renovación de contrato del centrocampista español Juan Mata, que permanecerá en el club inglés hasta junio de 2021 con la opción de extender el vínculo un año más.

"Es un verdadero honor continuar representando a este increíble club. Ya llevo cinco años en el Manchester United y me enorgullece llamar a Old Trafford mi hogar. Estoy ansioso por trabajar con Ole (Gunnar Solskjaer) y su fantástico equipo de entrenadores; la visión que tienen para el club es ilusionante y me alegra ser parte de eso", valoró el español en un comunicado.

Mata, de 31 años, llegó a los 'diablos rojos' en 2014 procedente del Chelsea y desde entonces ha ganado una Liga Europa, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Community Shield. Solskjaer se refirió a él como "uno de los jugadores más inteligentes" con los que ha trabajado.

"Es un gran ejemplo para nuestros jugadores más jóvenes y entiende lo que significa ser un jugador del Manchester United. Estoy encantado de que haya firmado un nuevo contrato porque su talento y mentalidad serán de incalculable valor para la plantilla", alabó el técnico noruego.