El partido de los 150.000 euros

Esta tarde de enfrentan en Massanassa a partir de las 18:00 horas Recambios Colón e Intercity Sant Joan. Será el último partido oficial para ambos en la presente temporada y en ese encuentro se juegan una potencial ingente cantidad de dinero. La explicación es muy sencilla. Después de que ambos hayan eliminado en semfifinales a Denia y Puçol respectivamente, el partido de esta tarde es el último paso de la 'final four' entre los cuatro campeones de Preferente diseñada por FFCV esta temporada sobre la marcha para decidir qué equipo de Regional Preferente participa en Copa del Rey la próxima temporada 19/20.

El partido no es baladí porque pese a que no ha visto la luz todavía de forma definitiva la circular que diseña el nuevo formato de la competición del KO estatal para el próximo curso, todo apunta a que ganar hoy significa afrontar una nueva eliminatoria contra otro campeón regional de otra territorial (se clasificarán 18 de otras tantas comunidades autónomas a los que habrá que añadir dos más, ambos canarios, uno de Tenerife y otro de Las Palmas), lo que hará que queden 10 supervivientes que se habrán ganado ya el derecho a enfrentarse a un rival de LaLiga Santander —eso sí, de los que no juegan competición europea— por proximidad geográfica a partido único y en casa. Ese formato, sin duda más atractivo que el actual para los modestos, incentivará la afluencia de público a un evento que ya solo por la entidad del rival lleva a gente a los campos.

El primer rival que tenga el campeón del partido de hoy es un gasto, pero el segundo, sin ser uno de los 'europeos' todavía, supondrá un buen pellizco. Un Recambios Colón-Villarreal CF por ejemplo, o un Intercity-Betis. Suena bien. Los últimos precedentes de equipos modestos, en este caso de Segunda B, hablan de cantidades como los 200.000 que ingresó el Alcoyano ante el Atlético de Madrid en la última visita de los colchoneros en Copa, instalando gradas supletorias, o los 150.000 que hizo de caja frente al Real Madrid —sí, menos contra los merengiues—. El Olímpic, por su parte, también instaló supletorias en su histórica eliminatoria ante el Real Madrid, en la que consiguió empatar en La Murta. Entonces, en 'etapa Rus' todavía, no trascendió cuánto ingresó el club 'Socarrat', si fueron "deu mil, dotze mil o dos milions de 'peles'", parafraseando al expresidente de la Diputació y de la entidad xetabense, pero un buen dinero.

Ahora, a partido único en casa del débil, más gente seguro. Precisamemnte Intercity y Recambios Colón no encajan en el perfil de equipos 'necesitados', pero un taquillazo les arregla el curso.