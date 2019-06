Sankharé encaja más que Anguissa

Younousse Sankharé, jugador del Girondins de Burdeos, da el perfil de lo que busca el Villarreal en el mercado invernal a la perfección. Es un centrocampista con despliegue físico y experiencia que puede jugar incluso de volante, pero que es mediocentro. La cabecera francesa 'L'Équipe' fue la que desveló el interés del Villarreal CF, que ya ha preguntado por el futbolista internacional senegalés, pero que todavía no ha iniciado negociación alguna con el club francés.

El jugador de 29 años ha perdido en los últimos meses protagonismo en su club desde la llegada de Paulo Sousa al banquillo y acaba contrato en 2021, por lo que el Girondins o lo traspasa ahora o no le sacará rendimiento económico.

En Miralcamp tienen claro que ese es el perfil tras el fichaje insuficiente la pasada campaña de Cáseres, un jugador con margen de mejora pero que este año no ha llegado a lo exigido, lo que le hará muy probablemente salir cedido.



Anguissa, menos experiencia

Paralelamente Zambo Anguissa, exjugador de Reims y Marsella actualmente en el Fulham inglés, también ha sido situado hoy en la órbita amarilla. Centrocampista de 23 años y con contrato con el club británico —que acaba de descender a Championship— hasta 2023, encaja en el perfil que busca la entidad al igual que el anteriormente mencionado Sankharé, aunque en menor medida. El club de Londres está buscando una salida en el medio camerunés que se encuentra actualmente en Egipto jugando la Copa Africana de Naciones y que fichó por cerca de 30 millones de euros procedente del OM en 2018. Según la edición digital de 'France Football' el Villarreal está muy interesado "en una cesión del ex Marsella".