El CD Olímpic, en riesgo de desaparición

El CD Olímpic debe pagar antes de este viernes a las 12:00 —exactamente la normativa dice que antes de las 12:00 del último día hábil del mes de junio— el dinero que adeuda a su plantilla. Entre un 80% y un 90% de los futbolistas han denunciado las cantidades pendientes de cobro —el cuerpo técnico no lo ha hecho respecto a las cifras correspondientes a este año, aunque según fuentes próximas al club sí que ha reclamado otras de cursos anteriores— que serían dos mensualidades completas, aproximadamente un 30% de otra más y las primas individuales que cada uno de los jugadores tienen firmadas. Eso obliga a la entidad setabense a pagar ya si no quiere ser sancionado.

Fuentes próximas a AFE, sin entrar a valorar ningún caso concreto, han asegurado a este diario que el procedimiento en Tercera División es claro con todos los equipos que incumplan con sus pagos una vez superado el plazo estipulado y a todos se les aplica una sanción que, aunque no implica todavía ningún descenso administrativo, sí hará que queden bloqueados todos los derechos federativos del club. Eso impide que la entidad deudora —en este caso el CD Olímpic, casi con total seguridad, salvo que en un día haga frente a todos los atrasos— pueda tramitar cualquier tipo de licencia hasta que se ponga al día, y si no lo hace, sin licencias tramitadas, no puede competir, algo similar a lo que le sucedió al Ontinyent CF mediada la pasada temporada en Segunda División B, si bien en el caso del conjunto textil, decidió dejar de competir motu proprio ante la falta de recursos antes de no poder comparecer.

Todo apunta a que el Olímpic estará este viernes en la lista de deudores, si bien en la hoja de ruta de los actuales gestores eso ya se contempla como un mal menor. De hecho, la entidad ha convocado una junta primero ordinaria y posteriormente otra extraordinaria para este jueves día 4 de julio en la que pretende tener abonados ya alrededor del 95% de sus pagos pendientes. Está previsto que el empresario indio representante de SUDEVA, Anuj Gupta, cabeza del proyecto, llegue a Xàtiva el día 3 para hacer frente a los pagos y que su hasta ahora hombre de paja al frente del club, Ricardo Mateu, no tenga problemas para seguir presidiendo el proyecto evitando que se abra un nuevo periodo electoral, pero para eso Anuj tiene que 'ponerlos' antes. De hecho hay una fecha límite para inscribir al equipo como tal en la competición a mediados de julio y aunque el trámite de la inscripción es fácilmente salvable, la sombra de lo sucedido en Ontinyent planea de nuevo sobre La Murta.