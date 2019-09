Fran Gámez, de Preferente a la elite del fútbol español

Es natural del Port de Sagunt, nunca estuvo en ninguna escuela de ningún club de elite, pasó por las inferiores del Biensa y la Peña Madridista, y las primeras exigencias futbolísticas de verdad las tuvo en el CD Acero, el equipo en el que dio el salto al fútbol amateur. Fran Gámez debutó este domingo en LaLiga Santander con el Mallorca con 28 años ante el Alavés (2-0) y es de esos futbolistas a los que nadie les ha regalado nada. Siendo juvenil de segundo año Ximo Badenes lo hizo debutar en Preferente en El Fornás; un año después Iván Ramírez también echó mano de él pese a su juventud; y en su primera campaña como amateur, con Dani García como técnico, ascendió a Tercera, categoría en la que estuvo con el Acero dos temporadas más. "Yo siempre tenía la esperanza y la ilusión de llegar a profesional, aunque cuando ves a gente joven de tu edad que está en filiales y tú sigues en el Acero, pues crees que lo tienes más complicado...", recuerda Fran.

Lateral o extremo de largo recorrido y un despliegue físico encomiable, su camino empezó a virar hacia el fútbol profesional quizás el día que firmó por el Atlético Saguntino, club en el que estuvo cuatro temporadas y media, las más exitosas de la historia del club romano con un ascenso a Segunda B, una Copa RFEF y la participación en Copa del Rey de la mano de Guti. Fue un punto de inflexión. "Cuando subes a Segunda B y vi que competíamos bien, crees que puedes llegar al futbol profesional... y sobre todo a raíz de que te firme el Mallorca. En Sagunto yo aún empezé yendo por las mañana a la universidad el primer año —estudia 'Ciencias de la actividad fisica y el deporte'— y la semana que me fichó el Mallorca tenía los últimos examenes y no los pude hacer".

Fran había firmado su primer contrato profesional en Sagunt donde su rendimiento deportivo era exuberante y cuando cruzó su camino con Rodri y Tornero, sus agentes de la empresa ProtioSport, se abrió la puerta del conjunto bermellón donde su proyección fue ya meteórica con dos ascensos consecutivos de Segunda B a Segunda A y de Segunda A a primera, categoría en la que debutó este fin de seman en Mendizorroza: "El día antes después de entrenar el mister ya me dijo que estuviera tranquilo y preparado porque podía jugar. No se lo dije a nadie, solo a mi novia. Ya después del debut sí que me han felicitado porque tengo suerte de tener buenos amigos y una buena familia...".

Sin embargo, por motivos obvios, no fue el debut soñado. La derrota en Vitoria deja al equipo de Vicente Moreno como penúltimo clasificado con cuatro puntos y aunque todavía es muy pronto, Fran nota la urgencia hasta el punto de asgurar que habría cambiado su debut por conseguir los tres puntos: "Hubiera preferido no jugar y ganar el partido. Lo peor del debut sin duda es la derrota. Aún no visto el partido, aunque siempre que juego durante la semana me gusta verlo en casa tranquilo para intentar mejorar y esta vez también lo voy a hacer". El inicio de esa última frase describe quién es Fran Gámez.