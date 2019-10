Iborra recela del 'nuevo' Espanyol de Machín

El centrocampista del Villarreal Vicente Iborra señaló en rueda de prensa que el cambio de entrenador que se ha producido esta semana en el Espanyol, próximo rival de los castellonenses en liga, hace más complicado este encuentro.

"El cambio de técnico en el Espanyol hace que sea más complicado preparar el partido, ya que las cosas cambian, es otra idea de juego y otra filosofía. Tendrán un nievo sistema, por lo que tendremos que trabajar para llegar al partido lo mejor posible", explicó.

Tras la derrota en la última jornada ante el Osasuna, el futbolista valenciano indicó que ahora lo importante es "analizar lo sucedido y trabajar para ver soluciones y mejorar para el próximo. Fue un partido en el que pagamos no sentenciarlo, es algo que debemos mejorar, y estamos trabajando para ello".

"Es una liga en la que solo hay que ver la clasificación para darte cuenta que es muy complicada, está todo muy igualado y es muy complicado ganar, sea el rival que sea. Hay muy poca diferencia de puntos entre todos los equipos, por lo que es una liga interesante", recalcó.

El Villarreal trabaja estos días menguado en su plantilla debido a la ausencia de siete jugadores que se encuentran convocados con sus respectivas selecciones, una circunstancia que Iborra destacó positivamente. "Tener tantos internacionales habla muy bien del equipo y del club, es bueno para la plantilla y estamos muy contentos de que sea así", apuntó.

El veterano jugador también se refirió al VAR y a la polémica que está generando en este primer cuarto de la temporada. "Unos días te perjudican y otros te benefician, lo mas importante del VAR es que cada semana no haya un criterio, lo que pedimos es que sea un solo criterio e igual para todos".

" Si lo que prima es al interpretación creo que no vale tanto la pena, creo que la idea era la de que fuera más justo y que no hubiera interpretaciones diferentes de una jugada muy parecida. Creo que si se habla demasiado del VAR y de esas interpretaciones, lo que no es bueno para el fútbol", señaló.