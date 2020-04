Estas son las nuevas y jugosas reglas para la próxima temporada

La International Football Association Board ha dado a conocer las modificaciones que tendrán algunas reglas de cra a la próxima temporada, aunque aún no se sepa cuándo empezará, con el objetivo de seguir mejorando el juego. Ha anunciado que las competiciones suspendidas ahora se reanudarán podrán o mantener las reglas de la temporada 19/20 hasta el final, o comenzar con ya con las modificaciones.

Las novedades más importantes son:

A) En las infracciones por mano si el atacante toque el balón de manera fortuita únicamente conllevará sanción si la jugada acaba «inmediatamente» en gol o en una ocasión manifiesta de gol a favor del atacante o su equipo. Además, con el fin de determinar con claridad la infracción por mano, se establece el límite del brazo en el punto inferior de la axila.

B) En los penales si el portero infringiera las Reglas de Juego, pero la pelota no entrara en la portería o rebotara en los postes o el travesaño, no se repetirá el lanzamiento a menos que la infracción del portero influyera claramente en el ejecutor. Si se sancionara al guardameta y se repitiera el lanzamiento, se advertirá al guardameta por una primera infracción (durante el partido o en la tanda de penales) y se le amonestará (tarjeta amarilla) en caso de cometer más infracciones. Además, las tarjetas amarillas mostradas durante el partido (incluida la prórroga) no se tendrán en cuenta en la tanda de penales y si se le mostraran a un mismo jugador dos tarjetas amarillas, una durante el partido y otra en la tanda de penales, constarán en el acta arbitral como dos tarjetas y no como expulsión (tarjeta roja). Por último, en el caso de que portero y ejecutor de un tiro penal infringieran las Reglas de Juego al mismo tiempo, se sancionará al ejecutor.

C) Respecto al VAR será necesaria una sola señal de televisión para realizar una «revisión basada únicamente en el VAR». Además, siempre que el incidente que se vaya a revisar sea susceptible de consideraciones subjetivas, el árbitro lo debería revisar en el monitor a pie de campo.

D) Si el árbitro permitiera la ejecución de un tiro libre «rápido» o concediera ventaja tras la comisión de una infracción que «interfiere en un ataque prometedor o acaba evitándolo», no se mostrará tarjeta amarilla.

E) Si en un saque de meta o tiro libre, el portero elevara la pelota hacia un compañero, y este se la devolviera con la cabeza o el pecho para que el guardameta la recoja, se repetirá el saque, pero la acción no tendrá sanción disciplinaria, a menos que se repitiera de manera reiterada.