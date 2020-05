El miércoles, 'día cero' de la desescalada grogueta

No será este lunes seguro y aunque inicialmente se puso como punto de partida el martes, todo apunta a que será el miércoles cuando se lleven a cabo los test iniciales en el Villarreal CF. En principio serán medio centenar de personas las que se sometan a las pruebas puesto que ellas serán las que formarán parte de forma directa de la vuelta a la actividad. Con los resultados de los test, a finales de semana, los jugadores irían acudiendo ya a las instalaciones de Miralcamp para empezar a ejercitarse en solitario separados en los distintos campos.

La hoja de ruta en el Villarreal, aunque no es definitiva -cabe recordar que la cúpula del club no ha podido meterse de lleno todavía por circunstancias personales-, no difiere en exceso de esa. Es más, se ajusta a los parámetros dictados por LaLiga más allá de las modificaciones que se puedan ir dando sobre la marcha en un escenario que hasta ahora ha sido incierto .

Esta es la fase inicial ya que a mediados de mes sería cuando se iniciarían los entrenamientos en grupo en el caso de que no haya contratiempos y ahí, para empezar, el Villarreal ya tiene una buena noticia ya que la vuelta del capitán, Bruno Soriano, al trabajo con el grupo cuando se normalice la situación tras el Coronavirus, dejará al club castellonense limpio de lesionados de gravedad seis años después.

El equipo que entrena Javier Calleja podría regresar a la actividad en breve con la novedad de la incorporación de su capitán, que está a punto de volver tras una lesión de casi tres años, la más larga de las vividas en un jugador de la plantilla del Villarreal.