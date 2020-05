¿Trueque Madrid - United? Florentino ofrece cuatro jugadores por Pogba

El culebrón de Paul Pogba y el interés del Real Madrid parecen interminables. Zinedine Zidane no se olvida del centrocampista francés, a quien ya quiso el pasado mercado estival y el Real Madrid habría trasladado una oferta el Manchester United.

Se trataría de un trueque, tal y como informa el diario The Sun. Florentino Pérez ofrecería hasta cuatro futbolistas por el centrocampista de los 'red devils': Odegaard, James Rodríguez, Brahím y Lucas Vázquez entrarían en la operación.

De acuerdo al rotativo inglés, la transacción se zanjaría sin traspaso económico, es decir; sería un truque íntegro 1 por 4 futbolistas. Una fórmula un tanto particular pero que se adaptaría a las exigencias de las futuras ventanas de fichajes tras la crisis del coronavirus.

El francés termina su contrato en junio de 2021, con lo que el Manchester United está obligado a vender o buscar una solución sobre el futuro de Pogba en verano si no quiere que se vaya gratis al año siguiente. Pero el Real Madrid no quiere pagar los 100 millones que piden en Old Trafford. Para que el fichaje llegue a buen puerto, Pogba tendría que rebajarse el sueldo y hacer un esfuerzo, tal y como indica The Sun: el club blanco ofrecería hasta 17 millones netos de ficha. No habría problema, puesto que el deseo del jugador sería jugar en el Bernabéu.