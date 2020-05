Gasperini: "El día anterior al partido del Valencia CF ya estaba enfermo"

Gianpiero Gasperini, entrenador de la Atalanta, ha dicho en la Gazzeta dello Sport que pasó el COVID y deja entrever que en el partido ante el València CF el 10 de marzo, el choque que en su día suscitó infinidad de críticas, ya lo tenía . "Tuve el coronavirus. Me sentí mal antes del Valencia, el día del partido estaba aún peor. Sin fiebre, pero estaba hecho un desastre. Nunca me hicieron PCR, aunque el serológico confirmó que tuve la enfermedad. El día anterior al partido de Valencia estaba enfermo, la tarde del partido peor. No tenía una cara buena en el banquillo. Era el 10 de marzo. Después de Valencia, en las dos noches siguientes en Zingonia dormí poco, no tuve fiebre, pero sentí los huesos en pedazos y fuera parecía que estábamos en guerra: cada dos minutos pasaba una ambulancia con sirenas. Había perdido el gusto, pero no sabía que tenía el virus. Las pruebas serológicas tomadas hace un par de semanas confirmaron: Tuve el COVID-19".