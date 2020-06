Aduriz: "El cuerpo me estaba pidiendo a gritos la retirada"

El ya exjugador Aritz Aduriz quiso agradecer las muestras de cariño que ha recibido desde el anuncio de su retirada, una respuesta que le ha "sobrepasado", mientras que tiene claro que la decisión es la correcta tras "demasiados kilómetros encima".

"Me ha sobrepasado un poco, no esperaba ni mucho menos todos ese cariño y lo que he podido recibir durante este tiempo. Lo agradezco desde aquí. Todavía no he sido capaz de responder todos los mensajes. Estoy muy contento", dijo en declaraciones a 'El Partidazo de Movistar', recogidas por Europa Press.

"Estoy mucho mejor de lo que pensaba, casi apenas me duele, la cadera está respondiendo muy bien. Cuando te quitan el dolor es un paso muy grande, y lo demás poco a poco", dijo tras anunciar su despedida el pasado 20 de mayo y pasar por quirófano pocos días después.

El delantero del Athletic Club explicó "el descanso mental" que tiene tras su retirada. "Tenía la cadera con demasiados kilómetros encima y me estaba pidiendo a gritos que le hiciera caso. Es algo que llevaba asimilando durante mucho tiempo. A estas alturas ya estaría retirado si no hubiera pasado lo que ha pasado", dijo.

"Era algo que tenía claro y que el cuerpo me estaba pidiendo a gritos. A día de doy es un descanso mental increíble no tener que entrenar cada día y tener que competir porque ya no podía. Estoy bien, a partir del domingo que viene sentiré un poco de envidia, pero está claro que son procesos que hay que pasar", añadió.



ASí fue su despedida