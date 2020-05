Aduriz anuncia su retirada: "Mi cuerpo ha dicho basta"

Aritz Aduriz anuncia su retirada definitiva del fútbol. A los 39 años, y después de haber vivido una madurez espectacular desde su salida del Valencia CF, el delantero pasará por el quirófano para que le implanten una prótesis en la cadera, lo que le impedirá volver a jugar en las once jornadas que restan de campeonato. El ahora futbolista del Athletic ya anunció que esta iba a ser su última temporada como profesional.

Aduriz jugó dos temporadas en el Valencia CF, entre 2010 y 2012. Fue fichado del Mallorca por 4,3 millones y traspasado posteriormente al Athletic por 2,5, en una gestión muy discutida del entonces presidente Manuel Llorente. El jugador ha explicado su decisión con una carta a través de las redes sociales:

"Ha llegado el momento. Muchas veces he mencionado que el fútbol te deja antes de que tú le abandones a él. Ayer mismo los médicos me recomendaron pasar por el quirófano, mañana mejor que pasado, para colocar una prótesis que reemplace mi cadera e intentar afrontar, al menos, con la mayor normalidad posible la vida diaria. Desgraciadamente mi cuerpo ha dicho basta. No puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría y como se merecen".

"Así es también la vida de un deportista profesional. Simple, muy simple. Desgraciadamente estamos viviendo situaciones mucho más graves y dolorosas; la pandemia que aún sufrimos nos ha dejado daños irreparables y tenemos que seguir combatiéndola entre todas y todos".

"Por lo tanto, no os preocupéis por mí, esto es solo una anécdota. Olvidémonos de los finales soñados, porque ya tendremos tiempo de despedirnos. Y sí, ha llegado la hora del adiós y así se acaba para mí este camino, inolvidable y maravilloso de principio a fin".

"Muchas gracias".

El último gol de Aduriz

Aduriz, el regalo de Llorente al Athletic de Bilbao