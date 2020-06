¿Quién inspira la campaña del Castellón?

El Castellón CD ha presentado su campaña de abonos para la temporada 2020/21, aún sin saber si competirá en Segunda o en Segunda B y que está inspirada en una de las frases míticas que dejó Luis Aragonés: "Ganar, ganar y ganar... y volver a ganar".



'Ganas de ganar' es el lema de la campaña de abonados del Castellón para la próxima temporada y está inspirada en la legendaria frase de Luis Aragonés. La entidad castellonense la pondrá en marcha el próximo lunes con la fase de renovación de abonos.





"Ganar, ganar y ganar€ y volver a GANAR", nueva campaña de abonos del @CD_Castellon ?



Renueva tu abono #Centurión5G ? y tendrás gratis @footters ? o te pagamos la mitad de tu abono si subimos a #SegundaDivision ??



Infórmate aquí: https://t.co/rrOD2aten4#GanasDeGanar#PPO pic.twitter.com/rb5p6lq6o9 — CD Castellón (@CD_Castellon) June 17, 2020

El Castellón cuenta con la mayor masa social de Segunda B y supera incluso a equipos de superior categoría al contar con 14.000 abonados, cantidad que el club fijó como límite máximo., mientras ven la televisión los jugadores Álvaro Campos, Carles Salvador y César Díaz. Éstos invitan a la afición a renovar su abono Centurión 5G"con G de Ganar y Gratis".Dado que hasta la segunda quincena de julio el club no sabe la categoría en la que competirá puesto que disputa como campeón del grupo III de Segunda B la promoción de ascenso, ofrece dos posibilidades de descuento para los seguidores: "O les regalamos la suscripción a Footters para toda la temporada o les pagamos la mitad del abono si ascendemos a Segunda División", explicó el director del Área de Negocio de la entidad, Pepe Mascarell.Con ello, el Castellón quiere "compensar a nuestra afición por no haber podido disfrutar de este último tramo final de liga en Castalia", tras la suspensión de la liga por la Covid-19."El abonado solo tiene que pagar el 50% ahora a modo de reserva, de tal modo que si subimos ya no tendrá que pagar nada más; y si no lo conseguimos, la otra mitad la abonará a principios de agosto", concluye Mascarell.El periodo para acogerse a esta renovación de abonos y sus ventajas comprende desde el próximo lunes 22 de junio hasta el próximo 6 de julio. La reserva de la renovación será on-line través de la página web del Castellón. También ha habilitado líneas de teléfono para ayudar a quienes lo necesiten con los pertinentes trámites en una campaña de abonos.