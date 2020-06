Alcohol y adición: Sneijder relata su triste experiencia en el Real Madrid

Wesley Sneijder, quien fuera futbolista del Real Madrid entre 2007 y 2009, publicará el próximo viernes su biografía. Un relato escrito por Kees Jansma en el que se cuenta su experiencia en la élite del fútbol mundial en la que estuvo durante una década.

Voetball Internacional, un medio holandés, ha adelantado un fragmento de dicha biografía en el que curiosamente Sneijder reconoce haber tenido una dura adicción al alcohol en su etapa blanca y no haber sido todo lo profesional, así como que vivía en una especie de 'burbuja' ajena a la realidad.

"No me di cuenta de que la botella de vodka era mi mejor amiga. Físicamente ni siquiera me di cuenta. Al día siguiente me despertaba como si nada y seguía jugando, pero cada vez peor y claramente menos concentrado. Mi actitud no era digna del Real Madrid. Me mentía a mi mismo diciedno que todo iba bien y me aferré a mi inteligencia futbolística. Me hundí físicamente."

"No había drogas, pero sí alcohol y rock and roll. Era joven y apreciaba el éxito y la atención. Me acostumbré a vivir como una estrella. Si eres jugador del Real Madrid te adoran. Iba por la calle, gastaba miles de euros y pagaba cosas a la gente. No puedo decir que me privara de nada. Jugué bastante bien, pero dijeron que podría haberlo hecho aún mejor".